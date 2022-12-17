ARJANTİN FRANSA MAÇI CANLI İZLE! 2022 FIFA Dünya Kupası finali Arjantin Fransa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Muhtemel 11'ler!

Arjantin Fransa maçı ile 2022 FIFA Dünya Kupası şampiyonu yarın (18 Aralık 2022 Pazar) belli olacak. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri sporseverler tarafından arama motorlarında sorgulanmaya devam ediliyor. Arjantin Fransa maçı canlı izle ekranı internette araştırılıyor. Peki, 2022 FIFA Dünya Kupası şampiyonunun belli olacağı Arjantin Fransa maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte muhtemel 11'ler...

ARJANTİN FRANSA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Arjantin Fransa maçı yarın 18 Aralık Pazar akşamı oynanacak.

2022 Dünya Kupası final karşılaşması Arjantin Fransa maçı saat 18:00’de başlayacak.

ARJANTİN FRANSA MAÇI HANGİ KANALDA?

Arjantin Fransa maçı Lusail Stadyumu'nda oynanacak.

Arjantin Fransa maçı TRT 1 ve TRT4K ekranlarında canlı olarak ekrana gelecek.

ARJANTİN FRANSA MAÇINDA MUHTEMEL 11'LER

Arjantin: Martinez, Montiel, Romero, Otamendi, Tagliafico, De Paul, Fernandez, Mac Allister, Messi, Alvarez, Gomez.

Fransa: Lloris, Kounde, Varane, Upamecano, T. Hernandez, Tchouameni, Rabiot, Dembele, Griezmann, Mbappe, Giroud

2022 DÜNYA KUPASI FİNAL MAÇI İÇİN HEYECAN DORUKTA

Katar'ın ev sahipliği yaptığı 2022 FIFA Dünya Kupası'nda Arjantin ile Fransa arasında oynanacak final maçında Polonyalı hakem Szymon Marciniak düdük çalacak.

Szymon Marciniak'ın yardımcılıklarını Pawel Sokolnicki ve Tomasz Listkiewicz yapacak.

(2022 Dünya Kupası final karşılaşması olan Arjantin Fransa maçının dördüncü hakemi ise İsmail Elfath olarak açıklandı.

FAS HIRVATİSTAN MAÇI NE ZAMAN?

Fas-Hırvatistan üçüncülük maçı 17 Aralık Cumartesi günü oynanacak ve saat 18.00’de başlayacak. Heyecanla beklenilen mücadele TRT1 ekranlarından canlı izlenebilecek.

ARJANTİN FRANSA MAÇI CANLI TAKİP



