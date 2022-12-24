Arjantin Fransa maçında kural hatası itirazları büyüyor! Dev finalin hakemi sonunda patladı... "Küçük detayları arıyorlar"

Arjantin ile Fransa arasında oynanan Dünya Kupası final karşılaşmasının yankıları devam ediyor. Normal süresi 2-2, uzatma dakikaları ise 3-3 beraberlikle tamamlanan muhteşem finalin sonunda kazanan seri penaltı vuruşlarında rakibini mağlup eden Arjandin olurken, ülkede kutlamalar günlerce sürmüştü.

Tüm bunlar yaşanırken, Fransa cephesinden Messi'nin 3. gol vuruşunu yapmadan Arjantin yedek kulübesinden bazı oyuncuların sahaya girdiğini net bir şekilde görüldüğü ve golün geçersiz sayılması gerektiği ifade etmiş ve bu iddia ortalığı karıştırmıştı.

Tüm bunlar yaşanırken, mücadelenin hakemi Szymon Marciniak, maçtaki tartışmaya neden olan oyuncuların gollerden sonra sahaya girmesi hakkında konuştu.

"KÜÇÜK DETAYLARI ARIYORLAR"

Marciniak kural hatası olduğu iddia edilen durum için; "Arjantin'in üçüncü golünde ayağa kalkıp sahaya giren oyuncuların ne etkisi oldu? Küçük detayları arıyorlar. Fransızlar, Mbappe gol attığında sahada 7 Fransız oyuncunun olduğunu hiç söylemiyor." dedi.

FRANSIZLAR KURAL HATASI VAR DEMİŞTİ

L'Equipe'in haberine göre Fransa cephesi, hakem Szymon Marciniak'ın kural hatası yaptığını iddia etti. Haberde Messi'nin 3. gol vuruşunu yapmadan Arjantin yedek kulübesinden bazı oyuncuların sahaya girdiğini net bir şekilde görüldüğü ve golün geçersiz sayılması gerektiği ifade edildi.

FIFA KURALI NE DİYOR?

FIFA kurallarına göre ilgili kısımda, "Bir gol atıldığı sırada, sahadaki oyunculardan başka bir kişi (futbolcu, yedek futbolcu, kırmızı kart görmüş futbolcu, takım yetkilisi) sahaya girecek olursa gol geçersiz sayılmalıdır. Oyun, izinsiz sahada bulunan kişinin sahaya girdiği noktadan direkt serbest vuruşla başlamalıdır" deniyor.



