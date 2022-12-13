ARJANTİN HIRVATİSTAN MAÇI CANLI İZLE! 2022 Dünya Kupası yarı final karşılaşması: Arjantin Hırvatistan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Arjantin Hırvatistan maçı için heyecan dorukta. Lionel Messi önderliğindeki Güney Amerika ekibi Lusail'deki Iconic Stadyumu'ndan galibiyetle ayrılmayı amaçlıyor. 2022 FIFA Dünya Kupası'nda bugün oynanacak yarı final karşılaşmasında İtalyan hakem Daniele Orsato düdük çalacak. Birçok kişi internette, Arjantin Hırvatistan maçı canlı izle ekranını sorguluyor. Peki, Arjantin Hırvatistan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Arjantin Hırvatistan maçı bugün (13 Aralık Salı) saat 22:00'de başlayacak.
2022 Dünya Kupası yarı final karşılaşmasını İtalyan hakem Daniele Orsato yönetecek.
Arjantin Hırvatistan maçı Lusail Stadyumu'nda oynanacak.
Arjantin Hırvatistan maçı TRT 1'de canlı olarak yayınlanacak.
Arjantin'in muhtemel 11'leri: Martinez, Molina, Romero, Otamendi, Tagliafico, Fernandez, De Paul, Mac Allister, Di Maria, Messi Alvarez
Hırvatistan'ın muhtemel 11'leri: Livakovic, Juranovic, Gvardiol, Lovren, Sosa, Modric, Brozovic, Kovacic, Pasalic, Kramaric, Perisic