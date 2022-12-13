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ARJANTİN HIRVATİSTAN MAÇI CANLI İZLE! 2022 Dünya Kupası yarı final karşılaşması: Arjantin Hırvatistan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

13.12.2022 11:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Arjantin ile Hırvatistan 2022 Dünya Kupası yarı final maçında karşı karşıya gelecek. Lusail Stadyumu'nda oynanacak maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri vatandaşlar tarafından merak edildi. Lionel Messi'li Güney Amerika ekibi sahadan üstünlükle ayrılmayı hedefliyor. 2022 Dünya Kupası yarı final karşılaşmasını seyretmek isteyenler internette, Arjantin Hırvatistan maçı canlı izle ekranını araştırıyor. Peki Arjantin Hırvatistan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ARJANTİN HIRVATİSTAN MAÇI CANLI İZLE! 2022 Dünya Kupası yarı final karşılaşması: Arjantin Hırvatistan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Arjantin Hırvatistan maçı için heyecan dorukta. Lionel Messi önderliğindeki Güney Amerika ekibi Lusail'deki Iconic Stadyumu'ndan galibiyetle ayrılmayı amaçlıyor. 2022 FIFA Dünya Kupası'nda bugün oynanacak yarı final karşılaşmasında İtalyan hakem Daniele Orsato düdük çalacak. Birçok kişi internette, Arjantin Hırvatistan maçı canlı izle ekranını sorguluyor. Peki, Arjantin Hırvatistan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

ARJANTİN HIRVATİSTAN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Arjantin Hırvatistan maçı bugün (13 Aralık Salı) saat 22:00'de başlayacak.

2022 Dünya Kupası yarı final karşılaşmasını İtalyan hakem Daniele Orsato yönetecek.

Arjantin Hırvatistan maçı Lusail Stadyumu'nda oynanacak.

ARJANTİN HIRVATİSTAN MAÇI HANGİ KANALDA?

Arjantin Hırvatistan maçı TRT 1'de canlı olarak yayınlanacak.

ARJANTİN HIRVATİSTAN MAÇINDA MUHTEMEL 11'LER

Arjantin'in muhtemel 11'leri: Martinez, Molina, Romero, Otamendi, Tagliafico, Fernandez, De Paul, Mac Allister, Di Maria, Messi Alvarez

Hırvatistan'ın muhtemel 11'leri: Livakovic, Juranovic, Gvardiol, Lovren, Sosa, Modric, Brozovic, Kovacic, Pasalic, Kramaric, Perisic

ARJANTİN HIRVATİSTAN MAÇI CANLI TAKİP


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