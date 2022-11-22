DÜNYA KUPASI ARJANTİN SUUDİ ARABİSTAN MAÇI CANLI İZLE! Arjantin Suudi Arabistan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

2022 Dünya Kupası kapsamında oynanacak Arjantin Suudi Arabistan maçı için geri sayım sürüyor. Dünya Kupası açılış maçı Katar ile Ekvador arasında oynandı. Karşılaşmada galip gelen taraf 2-0 üstünlükle Ekvador oldu. Senegal Hollanda maçı 0-2 konuk ekibin üstünlüğüyle sona erken, İngiltere ise 6-2 üstünlükle İran'ı devirdi. ABD Galler karşılaşması ise 1-1 eşitlikle sonuçlandı. Şimdi gözler bugünkü Dünya Kupası maçlarına çevrildi. Arjantin Suudi Arabistan maçı canlı izle arama motorlarında sorgulanıyor. İşte Arjantin Suudi Arabistan maçının saati ve kanalı...

ARJANTİN SUUDİ ARABİSTAN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Arjantin Suudi Arabistan maçı bugün (22 Kasım 2022 Salı) saat 13.00're oynanacak.

ARJANTİN SUUDİ ARABİSTAN MAÇI HANGİ KANALDA?

Arjantin Suudi Arabistan maçı TRT 1'de canlı olarak ekrana gelecek.

ARJANTİN SUUDİ ARABİSTAN MAÇI CANLI TAKİP

ARJANTİN SUUDİ ARABİSTAN MAÇINDA MUHTEMEL 11'LER

Arjantin: E. Martinez; Molina, Romero, Otamendi, Tagliafico; De Paul, Paredes, Gomez; Messi, L. Martinez, Di Maria

Saudi Arabistan: Al-Owais; Al-Burayk, Al-Amri, Al-Bulahyi, Al-Shahrani; Kanno, Al-Malki; Al-Shehri, Al-Faraj, Al-Daswari; Al-Buraikan

ARJANTİN DÜNYA KUPASI KADORSU

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SUUDİ ARABİSTAN DÜNYA KUPASI KADORSU

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