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Arjantinli balıkçı, boğulmak üzere olan kızları oltayla 'yakaladı'

Tayibe Önel Tayibe Önel
DÜNYA  | 01.12.2018 02:52 | Son Güncelleme

Arjantinli balıkçı denizde batmakta olan üç kızı oltayla ‘yakalayarak' kurtardı. Balıkçı, "Onların ölümünü görmek korkunç bir şey olacaktı. Eğer hiçbir şey yapmasaydım, bu olayla ilgili anı hayatım boyunca peşimi bırakmayacaktı" dedi.

Olay, geçen Pazar günü Buenos Aires'teki plajlardan birinde yaşandı. Ernan Mariya adlı bölge sakini, kıyıda oynayan üç kızın gözden kaybolduğunu farketti. Mariya, kızların suda olduğunu ve onları giderek uzaklaştıran güçlü dalgalar nedeniyle çıkamadıklarını gördü.

O sırada sahilde avlanmakta bir balıkçı, oltasının ipinin çekildiğini ve kızlardan birinin ipe tutunduğunu fark etti. Küçük kıza olta ipine tutunmaya devam etmesini söyleyen balıkçı, yardım istemek için oradan ayrıldı ve iyi yüzebilen 17 yaşındaki bir gence rastlayarak yardım istedi. Plaja vardıklarında, kızlardan birinin kendi çabasıyla kıyıya çıktığını gördüler. Ancak kızlardan diğer ikisi 60 metre kadar kıyıdan uzaklaşmıştı.

"ONLARIN ÖLÜMÜNÜ GÖRMEK KORKUNÇ OLURDU"

Genç adam hemen denize atladı, ancak güçlü dalgalar yüzünden kızlardan sadece birini kurtarabildi. Diğer kız olta ipine tutunmaya devam ediyordu. Ernan Mariya, 20 dakika sonra onu da kurtardı.

Kızların hemen hastahaneye kaldırıldığını söyleyen balıkçı, "Onların ölümünü görmek korkunç bir şey olacaktı. Eğer hiçbir şey yapmasaydım, bu olayla ilgili anı hayatım boyunca peşimi bırakmayacaktı" dedi.

(Sputnik)

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Arjantin boğulma balıkçı olta

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