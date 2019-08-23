Arka Sokaklar 14. yeni sezon fragmanı yayınlandı! Yeni bölümler ne zaman başlıyor?

Başrollerinde afer Ergin (Rıza Baba), Şevket Çoruh (Mesut), Özgür Ozan (Hüsnü), İlker İnanoğlu (Engin), Oya Okar (Selin), Alp Korkmaz (Ali), Ozan Çobanoğlu (Hakan), Özlem Çınar (Aylin), Nazlı Tosunoğlu (Nazike), İpek Yaylacıoğlu Usta (Pınar), Hülya Kalebayır Çelik (Ayla) ve Merve Oflaz'ın (Bahar) olduğu fenomen dizi Arka Sokaklar 14. sezonu ile Eylül ayında Kanal D'de yayınlanacak.
YENİ SEZON ÖNCESİ FLAŞ AYRILIK
Arka Sokaklar'ın yeni sezonunda Hüsnü Komiser'in oğlu Metin Çoban karakteri yer almayacak. Mesut Çoban'ın 13 sezondur dizide yer alan Metin Çoban karakterine hayat veren Furkan Göksel diziden ayrıldı.
SEZON FİNALİNDE NELER OLDU?
Arka Sokaklar'n 13. sezon finalinde ekip uyuşturucu baronu Nejat'ın bulunduğu adrese gider. Polisleri fark eden Nejat ve adamları arasında çatışma çıktı. Nejat bu karmaşada kaçmayı başardı. Volkan onu görür ve peşine takıldı. Kovalamaca sırasında Nejat'ı kaybetti. Nejat, saklandığı yerden kalktı ve sırtı dönük olan Volkan'ı vurdu. Sevdiği adamı kanlar içinde bulan Hande yıkıldı. Volkan hastaneye kaldırıldu ve ameliyata alındı. Ancak Volkan tüm çabalara rağmen kurtarılamadı ve şehit oldu.
VURULAN MESUT KURTULACAK MI?
Arka Sokaklar 521. bölümde Mesut, Selin ile çıkacağı tatil öncesi tren istasyonunda vuruldu. Selin ve Mesut tatile çıkmak için tren istasyonundadır. Selin'in peşine takılan ve uyuşturucu baronun ikinci adamı onu takip etmiştir. Bu adam baronu ortadan kaldırmak ve yerine geçmek için ikiyüzlü davranarak ekibimize yardım etmiştir. Yaşanan bir olaya şahit olan ve asıl amacının Selin tarafından deşifre olacağını bildiğinden öldürmek için peşine düşmüştür. İstasyona gelen adam Mesut'la karşılaşınca şaşırır. Mesut da şaşkındır. Mesut baronu yakalatmak için çaba harcayan bu adamdan şüpheleniyordu. Şüphelenmekte de haklı olduğunu ortaya koyan bir olayla karşı karşıya kalır. Adam cebinde sakladığı silahla üst üste Mesut'a ateş eder. Mesut kanlar içinde yere yığılır.
ARKA SOKAKLAR GENEL HİKAYESİ
Yüzyıllara meydan okuyan, büyülü, kocaman bir şehir; İstanbul. Ve bu şehrin her sokağını, herkes için daha güzel, daha ‘yaşanır’ bir yer yapmak uğruna her türlü kötülüğe ve sıkıntıya meydan okuyan yürekli polislerimiz…
İstanbul Polis Teşkilatı Asayiş Şube’de görev yapan ‘sivil’ bir ekip, minibüsleriyle bu metropolün sokaklarını arşınlamakta ve karşılarına çıkan her türlü kanunsuzlukla savaşmaktadırlar. Polislerimiz, görevleri sırasında, değişik ve çeşitli insan hikayeleriyle sürekli karşılaşmaktadır. Zaman zaman gülümseten, zaman zaman da iç burkan bu hikayelere; meslek yıllarının tecrübesi ve ‘babalığıyla’ yaklaşan, ekibin diğer genç üyelerine de yol gösteren Rıza Baba olur. Rıza Baba; ekibe, hem mesleğe hem de hayata dair pek çok şeyi öğretecek, unutulanları hatırlatacaktır.
Kısacası, polislerimizin ve ailelerinin hayatları ile İstanbul sokaklarının serüveni iç içe geçecek, kahramanlarımız; sevinçte, kederde, aşkta ve yalnızlıkta her zaman birbirlerinin yanında olacaklar. İçlerinden biri tökezlediğinde hep birlikte ona destek olup ayağa kaldıracaklar.
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