Arka Sokaklar 524. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Hüsnü Çoban'a Amerikalı misafir! Arka Sokaklar son bölüm izle!

Arka Sokaklar dizisi 20 Eylül Cuma akşamı 523. son bölümüyle ekrana geldi. Arka Sokaklar son bölümde Hüsnü Çoban, Amerika'dan gelen ve evinde bir yıl yaşayacak olan misafiri görünce büyük şok yaşadı.
Hüsnü ve Çoban Ailesi, Jenifer'in Amerika'dan gelmesini mutlulukla karşılarlar; fakat, öğrendikleri bir ayrıntı bu mutluluğu biraz olsun buruk bir hale dönüştürür. Jenifer, Çoban Ailesine hediyeler verir ve onların gönlünü aldığı sırada Tekin haberi patlatır. Jenifer, bir yıl boyunca Çoban Ailesinin evinde kalacaktır ve bir okulda dil öğretmenliği yapacaktır. Hüsnü ve Çoban Ailesi bu sürpriz haber karşısında şaşkınlıklarını gizleyemezler. Hüsnü, Tekin'in bu haberi geç söylemesine kızgındır. Jenifer'ın yanında ona bir şey yapamayacağını bilen Hüsnü, cezayı sonraya bırakır.
ARKA SOKAKLAR 524. BÖLÜMDE MESUT GERİ DÖNÜYOR!
Arka Sokaklar 524. bölüm fragmanı yayınlandı. Ekip, ihbar sonucu canlı bomba operasyonu yapıyor, Mesut da olaya dahil olunca işler karışıyor. Savcı Ceyda ise yavaş yavaş ekiple tanışmaya başlıyor.
Arka Sokaklar yeni bölümüyle 27 Eylül Cuma 20.00'de Kanal D'de!
ARKA SOKAKLAR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
20 Eylül 2019 Cuma günü yayınlanan Arka Sokaklar'ın 523. bölümde ekip, aralarına yeni katılan arkadaşları ile başarılı operasyonlara imza atıyor.
Ezgi Komiser, bünyesinde olduğu Organize Şube Müdürlüğünde tatsız bir olay yaşar. Müdürü Necdet'in küçük kızı yasadışı bahis çetesi tarafından kaçırılır. Ezgi, müdürünün kızı Ceren'i çok sevmektedir. Var gücü ile onu bulmak için çabalar. Ceren'in kaçırıldığı olay yerine ilk Rıza Babanın ekibi geldiği için kaçırılma olayını üstlenirler. Bahis çetesinin başındaki adam Necdet Müdürden kendisini suçlayacak delillerin olduğu bilgisayarı iade etmesini ister. Bunun karşılığında da kızı Ceren'i serbest bırakacağını söyler. Necdet Müdür herkesten gizli bilgisayarı müdürlükten alarak yola koyulur. Müdürünün durumundan şüphelenen Ezgi de peşine düşer. Sonuçta çeteye ulaşan Ezgi ve ekibimiz küçük Ceren'i kurtarırlar ve çeteyi çökertirler. Ezgi'nin operasyonda gösterdiği cesaretten ötürü Rıza Baba kendi ekibine katılmasını ondan ister. Ezgi hiç düşünmeden kabul eder.
Mesut'u vuran Salih'e ulaşan ekibimiz, sıkıntılı bir durumun içine düşer. Tutuklama sırasında Salih, sakladığı başka bir tabanca ile tekrar Mesut'u hedefe alır. Engin Müdür ondan önce davranır ve silahını ateşlemesine fırsat vermeden onu vurur. Hastaneye kaldırılan Salih'in durumu kritiktir. Olaya savcılık dahil olur. Savcı Ceyda, tutuklama olayı sırasında teammülleri çiğnediğini düşündüğü Engin Müdür hakkında soruşturma açar. Salih'in ölmesi ile de işler Engin Müdür için terse döner...
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