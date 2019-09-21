MAGAZİN

Arka Sokaklar 524. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Hüsnü Çoban'a Amerikalı misafir! Arka Sokaklar son bölüm izle!

DİZİ HABERLERİ  | 21.09.2019 03:05 | Son Güncelleme

Arka Sokaklar dizisi 523. son bölümüyle ekrana geldi. Kanal D'de 14. sezonuyla ekranda olan fenomen dizi Arka Sokaklar'ın son bölümünde, Hüsnü Çoban ve ailesi, Amerika'dan gelen misafirle şoke oldular. Amerikalı Jenifer'in bir yıl daha evlerinde kalacağını öğrenenen Hüsnü Çoban ne yapacağını bilemedi. Arka Sokaklar'ın 524. yeni bölüm fragmanı da yayınlandı. Arka Sokaklar'ın yeni bölümünde esut operasyona dahil oluyor, ortalık karışıyor. İşte Arka Sokaklar yeni bölüm fragmanı.

Arka Sokaklar dizisi 20 Eylül Cuma akşamı 523. son bölümüyle ekrana geldi. Arka Sokaklar son bölümde Hüsnü Çoban, Amerika'dan gelen ve evinde bir yıl yaşayacak olan misafiri görünce büyük şok yaşadı.

Hüsnü ve Çoban Ailesi, Jenifer'in Amerika'dan gelmesini mutlulukla karşılarlar; fakat, öğrendikleri bir ayrıntı bu mutluluğu biraz olsun buruk bir hale dönüştürür. Jenifer, Çoban Ailesine hediyeler verir ve onların gönlünü aldığı sırada Tekin haberi patlatır. Jenifer, bir yıl boyunca Çoban Ailesinin evinde kalacaktır ve bir okulda dil öğretmenliği yapacaktır. Hüsnü ve Çoban Ailesi bu sürpriz haber karşısında şaşkınlıklarını gizleyemezler. Hüsnü, Tekin'in bu haberi geç söylemesine kızgındır. Jenifer'ın yanında ona bir şey yapamayacağını bilen Hüsnü, cezayı sonraya bırakır.

ARKA SOKAKLAR 524. BÖLÜMDE MESUT GERİ DÖNÜYOR!
Arka Sokaklar 524. bölüm fragmanı yayınlandı. Ekip, ihbar sonucu canlı bomba operasyonu yapıyor, Mesut da olaya dahil olunca işler karışıyor. Savcı Ceyda ise yavaş yavaş ekiple tanışmaya başlıyor.

Arka Sokaklar yeni bölümüyle 27 Eylül Cuma 20.00'de Kanal D'de!

ARKA SOKAKLAR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
20 Eylül 2019 Cuma günü yayınlanan Arka Sokaklar'ın 523. bölümde ekip, aralarına yeni katılan arkadaşları ile başarılı operasyonlara imza atıyor.

Ezgi Komiser, bünyesinde olduğu Organize Şube Müdürlüğünde tatsız bir olay yaşar. Müdürü Necdet'in küçük kızı yasadışı bahis çetesi tarafından kaçırılır. Ezgi, müdürünün kızı Ceren'i çok sevmektedir. Var gücü ile onu bulmak için çabalar. Ceren'in kaçırıldığı olay yerine ilk Rıza Babanın ekibi geldiği için kaçırılma olayını üstlenirler. Bahis çetesinin başındaki adam Necdet Müdürden kendisini suçlayacak delillerin olduğu bilgisayarı iade etmesini ister. Bunun karşılığında da kızı Ceren'i serbest bırakacağını söyler. Necdet Müdür herkesten gizli bilgisayarı müdürlükten alarak yola koyulur. Müdürünün durumundan şüphelenen Ezgi de peşine düşer. Sonuçta çeteye ulaşan Ezgi ve ekibimiz küçük Ceren'i kurtarırlar ve çeteyi çökertirler. Ezgi'nin operasyonda gösterdiği cesaretten ötürü Rıza Baba kendi ekibine katılmasını ondan ister. Ezgi hiç düşünmeden kabul eder.

Mesut'u vuran Salih'e ulaşan ekibimiz, sıkıntılı bir durumun içine düşer. Tutuklama sırasında Salih, sakladığı başka bir tabanca ile tekrar Mesut'u hedefe alır. Engin Müdür ondan önce davranır ve silahını ateşlemesine fırsat vermeden onu vurur. Hastaneye kaldırılan Salih'in durumu kritiktir. Olaya savcılık dahil olur. Savcı Ceyda, tutuklama olayı sırasında teammülleri çiğnediğini düşündüğü Engin Müdür hakkında soruşturma açar. Salih'in ölmesi ile de işler Engin Müdür için terse döner...

Bebek banyosu yaptırmanın püf noktaları!Bebek banyosu yaptırmanın püf noktaları!
Payitaht Abdülhamid'e damga vuran sahne "İmkansızı başardınız"Payitaht Abdülhamid'e damga vuran sahne "İmkansızı başardınız"
Kutsi iddialı diziyle ekrana dönüyor! Kutsi iddialı diziyle ekrana dönüyor!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Arka Sokaklar arka sokaklar son bölüm izle

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Payitaht Abdülhamid'de nefes kesen denizaltı sahnesi! Payitaht Abdülhamid 89. son bölüm izle!

Payitaht Abdülhamid'e damga vuran sahne "İmkansızı başardınız"

Kutsi yeni diziyle ekrana dönüyor! Benim Adım Melek ne zaman başlıyor?

İddialı diziyle ekrana dönüyor!

Şahsiyet dizisinden bir güzel haber daha!

Şahsiyet'ten bir güzel haber daha!

Mucize Doktor'un Ferman'ı Onur Tuna: Küfürlere gelirsek...

'Ben de izlerken küfür ediyorum...'

Mucize Doktor reytinglerde zirvede!

Mucize Doktor reytinglerde zirvede!

Usta isimler yeni sezonda Çukur'da!

Usta isimler yeni sezonda Çukur'da!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.