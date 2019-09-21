Arka Sokaklar 524. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Hüsnü Çoban'a Amerikalı misafir! Arka Sokaklar son bölüm izle!

Arka Sokaklar dizisi 20 Eylül Cuma akşamı 523. son bölümüyle ekrana geldi. Arka Sokaklar son bölümde Hüsnü Çoban, Amerika'dan gelen ve evinde bir yıl yaşayacak olan misafiri görünce büyük şok yaşadı.

Hüsnü ve Çoban Ailesi, Jenifer'in Amerika'dan gelmesini mutlulukla karşılarlar; fakat, öğrendikleri bir ayrıntı bu mutluluğu biraz olsun buruk bir hale dönüştürür. Jenifer, Çoban Ailesine hediyeler verir ve onların gönlünü aldığı sırada Tekin haberi patlatır. Jenifer, bir yıl boyunca Çoban Ailesinin evinde kalacaktır ve bir okulda dil öğretmenliği yapacaktır. Hüsnü ve Çoban Ailesi bu sürpriz haber karşısında şaşkınlıklarını gizleyemezler. Hüsnü, Tekin'in bu haberi geç söylemesine kızgındır. Jenifer'ın yanında ona bir şey yapamayacağını bilen Hüsnü, cezayı sonraya bırakır.

ARKA SOKAKLAR 524. BÖLÜMDE MESUT GERİ DÖNÜYOR!

Arka Sokaklar 524. bölüm fragmanı yayınlandı. Ekip, ihbar sonucu canlı bomba operasyonu yapıyor, Mesut da olaya dahil olunca işler karışıyor. Savcı Ceyda ise yavaş yavaş ekiple tanışmaya başlıyor.