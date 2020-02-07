Arka Sokaklar 541. bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Rıza Baba ve ekibine Nevres şoku!

Kanal D'de 14. sezonuyla ekranda olan Arka Sokaklar'ın 7 Şubat Cuma ekrana gelecek olan 541. yeni bölümünde, Nevres'i yakalamak için operasyon düzenleyen ekip hayal kırıklığı yaşıyor. Operasyonu önceden tahmin eden Nevres olay yerini terk ediyor. Ancak ekip üyelerinden biri, Nevres'i yakalamak için gittiği villada tuzağın içine düşüyor.

ARKA SOKAKLAR YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Bu sırada Nevres, ekibi görüntülü arar. İstanbul'un kalabalık bir yerinde Nevres'in canlı bomba olan adamı bulunmaktadır. Ekipten Arda da oradadır. Nevres, öcünü alacağını düşündüğü eylemin fitilini ateşler. Adam kendisini patlatır. Alanda ölü ve yaralılar vardır ve Arda'dan da haber alınamaz. Ekip, perişan halde Arda'ya ulaşmaya çalışır.

Savcılık makamı bu bombalı eylem yüzünden öfkelidir. Savcı, zaman isteyip Nevres'i yakalayacaklarını söyleyen Rıza Babadan hesabını sorar. Rıza Baba, savcıya hak verir. Artık mesleği bırakma zamanının geldiğini düşünür.

Bu sırada Zeliş, Kurye'nin saklandığı yeri öğrenir ve oraya gider. Kurye arabasıyla gelir. Zeliş yanında getirdiği silahı çıkartarak Kurye'yi hedef alır.