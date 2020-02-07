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Arka Sokaklar 541. bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Rıza Baba ve ekibine Nevres şoku!

DİZİ HABERLERİ  | 07.02.2020 01:04 | Son Güncelleme

Kanal D'nin fenomen dizisi Arka Sokaklar 541. yeni bölümünden 2. fragman yayınlandı. Arka Sokaklar yeni bölümde, Rıza Baba ve ekibi, Nevre ve Kurye'nin yerlerini tespit edince operasyona başlıyor. Nevres'in adamlarıyla ise büyük bir çatışma yaşıyorlar. Ancak ekip, Ekip, Nevres'in bomba eylemi yaptığı bölgedeki Arda'nın hayatından endişe ediyor. İşte Arka Sokaklar 541. yeni bölüm fragmanı ve özeti.

Kanal D'de 14. sezonuyla ekranda olan Arka Sokaklar'ın 7 Şubat Cuma ekrana gelecek olan 541. yeni bölümünde, Nevres'i yakalamak için operasyon düzenleyen ekip hayal kırıklığı yaşıyor. Operasyonu önceden tahmin eden Nevres olay yerini terk ediyor. Ancak ekip üyelerinden biri, Nevres'i yakalamak için gittiği villada tuzağın içine düşüyor.

ARKA SOKAKLAR YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Bu sırada Nevres, ekibi görüntülü arar. İstanbul'un kalabalık bir yerinde Nevres'in canlı bomba olan adamı bulunmaktadır. Ekipten Arda da oradadır. Nevres, öcünü alacağını düşündüğü eylemin fitilini ateşler. Adam kendisini patlatır. Alanda ölü ve yaralılar vardır ve Arda'dan da haber alınamaz. Ekip, perişan halde Arda'ya ulaşmaya çalışır.

Savcılık makamı bu bombalı eylem yüzünden öfkelidir. Savcı, zaman isteyip Nevres'i yakalayacaklarını söyleyen Rıza Babadan hesabını sorar. Rıza Baba, savcıya hak verir. Artık mesleği bırakma zamanının geldiğini düşünür.

Bu sırada Zeliş, Kurye'nin saklandığı yeri öğrenir ve oraya gider. Kurye arabasıyla gelir. Zeliş yanında getirdiği silahı çıkartarak Kurye'yi hedef alır.

Arda, bombalı eylemden sağ kurtulmayı başarabildi mi? Rıza Baba istifa edecek mi? Ekip, Nevres'i yakalamayı başarabilecek mi? Zeliş, Kurye'yi öldürecek mi?

Arka Sokaklar yeni bölümüyle 7 Şubat Cuma 20.00'da Kanal D'de.

ARKA SOKAKLAR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Arka Sokaklar'ın 540. son bölümüne, Rıza Baba'nın ekibinden Engin'in, Nadya ile olan aşkı damga vurdu. Almanya'daki görevine geri çağrılan Nadya, İstanbul'daki son zamanlarını Engin ile birlikte geçirmek istedi. Nadya ve Engin, odaya çıktıkları sırada asansörde öpüştü.

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NADYA VURULDU!

Arka Sokaklar'ın 540. son bölüm finalinde ise Nadya, Abdülbaki tarafından vuruldu. Nadya, alışveriş için İstanbul sokaklarında olduğu sırada yanına yaklaşan Abdülbaki sırtına silahını dayadı. Amacı, Mesut'un bulunduğu gizli evin adresini öğrenmek olan Abdülbaki, Nadya'nı kaçırdı ve eski bir mekana götürdü. Nadya ise o anlarda Engin'i aradı. İşkence yaparak Mesut'un yerini öğrenmeye çalışan Abdülbaki, karşısında Rıza Baba ve ekibini buldu. Çatışma sırasında ise Abdülbaki, Nadya'yı vurdu ve kaçtı.

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