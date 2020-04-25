Arka Sokaklar 550. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Fenomen dizi ekrana dönüyor! Arka Sokaklar yeni bölüm ne zaman?

Kanal D'de 14 sezondur yayında olan fenomen dizi Arka Sokaklar, koronavirüs salgınında setlerin durması nedeniyle ekrandan uzak kaldı. Arka Sokaklar'ın merakla beklenen 550. yeni bölümü ise 1 Mayıs Cuma ekrana gelecek.

Arka Sokaklar'ın yeni bölüm çekimlerine başlanacağı da geçtiğimiz günlerde ortaya çıkmıştı. Ancak koronavirüs tedbirleri kapsamında 65 yaş üstünün sokağa çıkma yasağı olduğu için yeni bölümlerde Zafer Ergin olmayacak. Usta oyuncu Ergin 77 yaşında. Dizinin yönetmeni Orhan Oğuz da 72 yaşında olduğu için yine sette yer alamayacak.

ARKA SOKAKLAR SEZON FİNALİNDE NELER OLACAK?

Kadri, oğlunu öldüren kişinin Cemal olduğunu öğrenince ona tuzak kuruyor. Cemal, Ezgi ile birlikte bu tuzağın içine düşüyor. Kadri ve adamları, Ezgi ile Cemal'e dört bir koldan ateş etmeye başlıyorlar. Ezgi ve Cemal bu cendereden sağ çıkmayı başarabilecekler mi? Bu durum, ekibin başına tekrar büyük bir dert açıyor. Kadri'nin yakalanması geciktikçe ve Nedim'in de kaçması ekibimizi çıkmaza sokuyor. Bu sırada Nedim, eşinin ve doğmamış bebeğinin intikamını almak için Kadri'nin peşine düşüyor. Kadri'ye ulaşan Nedim, intikamını alacağı sırada kötü bir sürprizle karşı karşıya kalıyor.