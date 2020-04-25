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Arka Sokaklar 550. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Fenomen dizi ekrana dönüyor! Arka Sokaklar yeni bölüm ne zaman?

DİZİ HABERLERİ  | 25.04.2020 03:13 | Son Güncelleme

Arka Sokaklar dizisinin 550. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Kanal D yönetimi, koronavirüs nedeniyle bir süredir yayınlanmayan Arka Sokaklar'ın ekrana döndürme kararı aldı. Arka Sokaklar 1 Mayıs Cuma akşamı 550. bölümüyle ekrana gelecek. Arka Sokaklar'ın yeni bölümünde Cemal, Ezgi ile birlikte tuzağa düşüyor. Peki Cemal ve Ezgi'ye ne olacak? Arka Sokaklar yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? İşte Arka Sokaklar 550. yeni bölüm fragmanı

Kanal D'de 14 sezondur yayında olan fenomen dizi Arka Sokaklar, koronavirüs salgınında setlerin durması nedeniyle ekrandan uzak kaldı. Arka Sokaklar'ın merakla beklenen 550. yeni bölümü ise 1 Mayıs Cuma ekrana gelecek.

Arka Sokaklar'ın yeni bölüm çekimlerine başlanacağı da geçtiğimiz günlerde ortaya çıkmıştı. Ancak koronavirüs tedbirleri kapsamında 65 yaş üstünün sokağa çıkma yasağı olduğu için yeni bölümlerde Zafer Ergin olmayacak. Usta oyuncu Ergin 77 yaşında. Dizinin yönetmeni Orhan Oğuz da 72 yaşında olduğu için yine sette yer alamayacak.

ARKA SOKAKLAR SEZON FİNALİNDE NELER OLACAK?

Kadri, oğlunu öldüren kişinin Cemal olduğunu öğrenince ona tuzak kuruyor. Cemal, Ezgi ile birlikte bu tuzağın içine düşüyor. Kadri ve adamları, Ezgi ile Cemal'e dört bir koldan ateş etmeye başlıyorlar. Ezgi ve Cemal bu cendereden sağ çıkmayı başarabilecekler mi? Bu durum, ekibin başına tekrar büyük bir dert açıyor. Kadri'nin yakalanması geciktikçe ve Nedim'in de kaçması ekibimizi çıkmaza sokuyor. Bu sırada Nedim, eşinin ve doğmamış bebeğinin intikamını almak için Kadri'nin peşine düşüyor. Kadri'ye ulaşan Nedim, intikamını alacağı sırada kötü bir sürprizle karşı karşıya kalıyor.

Arka Sokaklar yeni bölümüyle 1 Mayıs Cuma 20.15'te Kanal D'de!

ARKA SOKAKLAR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Arka Sokaklar son bölümde ekip kaçırılan küçük bir kızı bulmak için seferber oldu.

Bir aile Mazlum'un işlettiği Gazi'nin Yerinde kahvaltı yapmaktadır. Köpekleriyle oynayan çocuklardan bir tanesi ortalıkta yoktur. Çocuğun babası Mazlum'dan şüphelenir ve şikayetçi olur. Mazlum verdiği ifade sonrasında serbest kalır. Ekip, olayı araştırdıkça tuhaf durumlarla karşı karşıya kalır. Yakaladıkları şüphelilerin çoğu akli dengesi yerinde değildir. Sonunda gerçek kişinin kimliği belli olur; fakat, adam öldürülmüştür. Küçük kıza ulaşmanın zorlaştığı sırada ilginç bir ayrıntıya ulaşılır. Ekip bu ayrıntı üzerine gider ve küçük kızın yerini tespit eder. Gittikleri adreste kendilerini şoke eden başka bir durumla daha karşılaşırlar.

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