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Arka Sokaklar 552. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Hüsnü Çoban'ı isyan ettirdiler! Arka Sokaklar 551. son bölüm izle!

DİZİ HABERLERİ  | 09.05.2020 01:33 | Son Güncelleme

Kanal D'nin fenomen dizisi Arka Sokaklar 551. son bölümüyle ekrana geldi. Koronavirüs salgınına rağmen sette alınan önlemlerle çekimlerin devam edilen Arka Sokaklar'ın 552. yeni bölüm fragmanı da yayınlandı. Arka Sokaklar yeni bölümde evde Nazike'nin kendisini ve her yeri sürekli dezenfekte etmesinden bıkan Hüsnü Çoban isyan ediyor. Arka Sokaklar 552. yeni bölümüyle 15 Mayıs Cuma 20.15'te Kanal D'de olacak.

Kanal D'de 14. sezonuyla ekranlarda olan Arka Sokaklar'ın 551. yeni bölümü 8 Mayıs Cuma akşamı ekrana geldi. Arka Sokaklar son bölümde Cemal, Kadri tarafından yakalandı.

Mesut, bir ihbar üzerine Kadri'nin yerini belirleyecek kişi olan Yaşar'a ulaştı. Yaşar, karşısında Mesut'u görünce şaşırdı. Yaşar'ın kızı Kadri'nin iş birliği yaptığı terör örgütünün elindedir. Yüklü miktarda fidye istenmektedir. Yaşar'dan alınacak para ile hem örgüte silah alınacak, hem de Kadri'nin yurt dışına kaçması sağlanacaktır. Mesut, Yaşar ile iş birliği yaparak Kadri'nin peşine düştü. Kadri, parayı Yaşar'dan aldıktan sonra saklandığı ve örgütün villaya gitti. Mesut'un emrindeki ekip operasyona başladı ve çatışma çıktı. Cemal ise, villaya girmeyi başardı fakat Kadri'nin eline düştü. Kadri, oğlunun hesabını göreceğini söyleyerek Cemal kafasına silahını dayadı. Ancak Cemal bir şekilde kurtulmayı başardı.

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SELİN'E SÜRPRİZ DOĞUM GÜNÜ

Arka Sokaklar 551. bölümde Mazlum ve Tunç, Selin'e sürpriz bir doğum günü hazırladılar. Selin ve Mesut, "Gazi'nin Yeri"ne gelerek günün yorgunluğunu çıkarttıkları sırada Tunç ve Mazlum ellerinde pasta ile yanlarına geldiler. Hem Selin, hem de Mesut çok şaşırdılar . Özellikle Nedim'in ölüm olayından sonra olan bu sürpriz buruk yaşandı.

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ARKA SOKAKLAR SON BÖLÜM ÖZETİ

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Ekip, kayıp kadın ihbarları aldığında hemen işe koyuluyor. Bu sırada bir hayat kadınının da kayıp olduğu bilgisi gelir. Kadının satıcısı olan adamı izledikleri sırada katil zanlısına ait olabileceği kişinin telefon sinyallerine ulaşırlar. Sinyaller doğrultusunda harekete geçen ekibimiz adama ulaşır.
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Adamı yakalayan ekibimiz onu suçlayabilecekleri delillere ulaşmak için öldürdüğü kadınları gömdüğü yerleri itiraf ettirmeye çalışır. Fakat adam, beklenen itirafı vermez. Mecburen salınan adam yeni bir cinayet daha işler. Hüsnü, aklına gelen bir detay ile adamın peşine tekrar düşer. Bu hamlesi ise olumlu sonuç verir.

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