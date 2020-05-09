Arka Sokaklar 552. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Hüsnü Çoban'ı isyan ettirdiler! Arka Sokaklar 551. son bölüm izle!

Kanal D'de 14. sezonuyla ekranlarda olan Arka Sokaklar'ın 551. yeni bölümü 8 Mayıs Cuma akşamı ekrana geldi. Arka Sokaklar son bölümde Cemal, Kadri tarafından yakalandı.

Mesut, bir ihbar üzerine Kadri'nin yerini belirleyecek kişi olan Yaşar'a ulaştı. Yaşar, karşısında Mesut'u görünce şaşırdı. Yaşar'ın kızı Kadri'nin iş birliği yaptığı terör örgütünün elindedir. Yüklü miktarda fidye istenmektedir. Yaşar'dan alınacak para ile hem örgüte silah alınacak, hem de Kadri'nin yurt dışına kaçması sağlanacaktır. Mesut, Yaşar ile iş birliği yaparak Kadri'nin peşine düştü. Kadri, parayı Yaşar'dan aldıktan sonra saklandığı ve örgütün villaya gitti. Mesut'un emrindeki ekip operasyona başladı ve çatışma çıktı. Cemal ise, villaya girmeyi başardı fakat Kadri'nin eline düştü. Kadri, oğlunun hesabını göreceğini söyleyerek Cemal kafasına silahını dayadı. Ancak Cemal bir şekilde kurtulmayı başardı.

SELİN'E SÜRPRİZ DOĞUM GÜNÜ

Arka Sokaklar 551. bölümde Mazlum ve Tunç, Selin'e sürpriz bir doğum günü hazırladılar. Selin ve Mesut, "Gazi'nin Yeri"ne gelerek günün yorgunluğunu çıkarttıkları sırada Tunç ve Mazlum ellerinde pasta ile yanlarına geldiler. Hem Selin, hem de Mesut çok şaşırdılar . Özellikle Nedim'in ölüm olayından sonra olan bu sürpriz buruk yaşandı.