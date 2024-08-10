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  4. Arka Sokaklar'a bomba transfer! Ebru Cündübeyoğlu kadroya dahil oldu

Arka Sokaklar'a bomba transfer! Ebru Cündübeyoğlu kadroya dahil oldu

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
10.08.2024 08:30
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Ekranların en uzun soluklu ve efsane dizisi Arka Sokaklar yeni sezon için hazırlıklarını sürdürüyor. Diziye yeni sezonda büyük ses getirecek bir transfer yapıldı ve ünlü oyuncu Ebru Cündübeyoğlu kadroya dahil oldu.

MYNET-Zafer Ergin, Şevket Çoruh ve Özgür Ozan gibi isimlerin kadrosunda yer aldığı ekranların en uzun soluklu dizisi Arka Sokaklar 19'uncu sezonu ile izleyicisinin karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

EKRANLARA DÖNÜYOR

Türker İnanoğlu’nun imzasını taşıyan, yapımcılığını D Media’nın üstlendiği Arka Sokaklar'da yeni sezonda beklenmedik gelişmeler yaşanacak. Dizinin kadrosuna yeni sezonda yeni isimler eklenecek. Bu isimlerden biri de ünlü oyuncu Ebru Cündübeyoğlu.

arka sokaklar

Ebru Cündübeyoğlu dizide güçlü bir kadın Emniyet Müdürü olan “Candan Ceylanlı” karakterine hayat verecek.

arka sokaklar 2

Zafer Ergin, Şevket Çoruh, Özgür Ozan, Oya Okar Ozan Çobanoğlu, Ebru Cündübeyoğlu, Özlem Çınar, Burak Satıbol, Nazlı Tosunoğlu, Gaye Gürsel, Hülya Kalebayır, Kerimhan Duman, Furkan Göksel, Ecem Oz, Mustafa Efe Günay gibi başarılı oyuncuları kadrosunda buluşturan Arka Sokaklar yeni sezonuyla yine izleyici ekrana kilitleyecek.

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Ebru Cündübeyoğlu arka sokaklar
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