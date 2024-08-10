Arka Sokaklar'a bomba transfer! Ebru Cündübeyoğlu kadroya dahil oldu

MYNET-Zafer Ergin, Şevket Çoruh ve Özgür Ozan gibi isimlerin kadrosunda yer aldığı ekranların en uzun soluklu dizisi Arka Sokaklar 19'uncu sezonu ile izleyicisinin karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

EKRANLARA DÖNÜYOR

Türker İnanoğlu’nun imzasını taşıyan, yapımcılığını D Media’nın üstlendiği Arka Sokaklar'da yeni sezonda beklenmedik gelişmeler yaşanacak. Dizinin kadrosuna yeni sezonda yeni isimler eklenecek. Bu isimlerden biri de ünlü oyuncu Ebru Cündübeyoğlu.

Ebru Cündübeyoğlu dizide güçlü bir kadın Emniyet Müdürü olan “Candan Ceylanlı” karakterine hayat verecek.

Zafer Ergin, Şevket Çoruh, Özgür Ozan, Oya Okar Ozan Çobanoğlu, Ebru Cündübeyoğlu, Özlem Çınar, Burak Satıbol, Nazlı Tosunoğlu, Gaye Gürsel, Hülya Kalebayır, Kerimhan Duman, Furkan Göksel, Ecem Oz, Mustafa Efe Günay gibi başarılı oyuncuları kadrosunda buluşturan Arka Sokaklar yeni sezonuyla yine izleyici ekrana kilitleyecek.