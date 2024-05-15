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Arka Sokaklar'a geri dönmüştü! Şevket Çoruh'un Serenay Sarıkaya göndermesi olay oldu

Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
15.05.2024 20:47
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Arka Sokaklar'da canlandırdığı Mesut Komiser rolüyle hafızalara kazınan Şevket Çoruh kısa bir ayrılığın ardından diziye geri dönmüştü. Son olarak rol arkadaşı Özgür Ozan'la bir etkinliğe katılan Çoruh, en son eğlendikleri sahneye dair gelen soru karşısında verdikleri cevapla olay oldu. Serenay Sarıkaya'ya gönderme yapan ikilinin cevabı eğlenceli dakikalara sahne oldu.

Arka Sokaklar'a geri dönmüştü! Şevket Çoruh'un Serenay Sarıkaya göndermesi olay oldu

Ekranların en uzun soluklu dizilerinden Arka Sokaklar 18 yıldır yayın hayatına devam ediyor. Dizinin başrol oyuncularından Şevket Çoruh bir dönem diziden ayrılıp yeni dizilerde rol almıştı. Ancak bu macerası kısa süren Çoruh, yıllardır bir parçası olduğu Arka Sokaklar'a dönüş yaptı. Dizide Hüsnü Çoban'a hayat veren Özgür Özan ile bir etkinliğe katılan Şevket Çoruh'un Serenay Sarıkaya göndermesi gündem oldu.

ŞEVKET ÇORUH'TAN GÜLDÜREN GÖNDERME

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En son eğlendiğiniz sahne sorusuna Özgür Ozan, "Şevket'in poposuna şaplak attığım sahne var ya..." şeklinde cevap verdi.

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Daha sonra Şevket Çoruh ise, "Yatak sahnemizi diyorsun. Özgür beyle bir o olmamıştı yatağa da girdik. Milletin yanında Serenay Sarıkaya, bizim yanımızda Özgür Ozan" dedi. Bu açıklamanın üzerinde seyirci kahkahaya boğuldu.

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