Arka Sokaklar bu akşam var mı, saat kaçta başlıyor? RTÜK durdurma cezası uygulanacak mı? Arka Sokaklar neden ceza aldı?

Arka Sokaklar yeni bölümü için geri sayım başladı. Ekranların en uzun soluklu dizisi son günlerde manşetlerden düşmüyor. Zafer Ergin, Şevket Çoruh, Özgür Ozan ve Oya Okar'ın başrollerini paylaştığı dizi RTÜK tarafından incelemeye alınmış ve tarikat sahnesinden sonra yayın durdurma cezasına çarptırılmıştı.

RTÜK tarafından yapılan incelemede; "Arka Sokaklar'' dizisinde toplumdaki inançların yalnızca bir kişi veya grubun elindeymiş gibi yansıtılması ile dini bir grubun devletin kolluk kuvvetlerine karşı tehditkar söylemlerde bulunması yayıncılık ilkelerine aykırı olarak bulundu.

ÜST KURUL KARAR VERDİ

Yayınlanan bu sahnelerle toplumda dini değerlerin suistimal edilmesine yol açıldığına kanaat getiren Üst Kurul, kanala idari para cezası kesmenin yanı sıra diziye de durdurma cezası verdi.

TEPKİ GECİKMEDİ

Arka Sokaklar için alınan bu karar sonrası dizinin Mesut Komiser'i Şevket Çoruh'tan tepki gecikmemiş ve "Ödül sayarım" ifadelerini kullanmıştı.

ARKA SOKAKLAR BU AKŞAM YAYINLANACAK MI?

Tüm bu gelişmelerin ardından cuma akşamlarına damga vuran dizinin bu akşam yayınlanıp yayınlanmayacağı merak edildi. Kanal D yayın akışına göre şuan da Arka Sokaklar'ın yeni bölümünün bu akşam izleyicisinin karşısına çıkacağı belirtiliyor.

Kanal D yayın akışında henüz bir değişiklik görünmüyor. RTÜK tarafından verilen durdurma cezanın uygulanabilmesi için kararlarının önce kanallara tebliğ edilmesi gerekiyor. Bu nedenle kanallar şu aşamada önce kararın taraflarına iletilmesini bekliyor.

KARAR TEBLİĞ EDİLİRSE...

Bu akşam mesai saatine kadar ceza kanala iletilmezse Arka Sokaklar’ın 692. yeni bölümü izleyicisiyle buluşacak. Ancak son dakika da olsa karar kanala tebliğ edilirse dizinin yeni bölümü yerine RTÜK tarafından gönderilen belgeselin yayınlanması gerekiyor.

ARKA SOKAKLAR SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Büyük çoğunluğunu aynı dini topluluğunun müritlerinin oluşturduğu bir mahallede küçük bir kız çocuğunun cesedinin bulunması, hem kamuoyunu hem de ekibi harekete geçirir.

Olayın kaza süsü verilmiş bir cinayet olduğunun açığa çıkmasının ardından şüpheler, şeyh ve ailesinin etrafından toplanır. Dosyada atılan her adım, bulunan her yeni kanıt ve ele geçirilen her şüpheli, dini topluluğun bünyesinde işlenen başka bir suçu deşifre eder.

Üzerine din perdesi çekilip görünmez kılınmaya çalışılan günahlar ifşa oldukça çeşitli kurumların baskısıyla karşılaşan Rıza Baba ve ekibi, bugüne dek olduğu gibi, doğru bildiklerinden şaşmayacaklardır.

29 KASIM 2024 CUMA KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Uzak Şehir

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:15 Yaprak Dökümü

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Bekle Beni Sevgilim

18:30 Kanal D Ana Haber

20:00 Arka Sokaklar

00:15 Annem Ankara

02:30 Güllerin Savaşı

04:45 Poyraz Karayel