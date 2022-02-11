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Arka Sokaklar'da Engin Müdür öldü mü? İlker İnanoğlu Arka Sokaklar'dan ayrılıyor mu?

11.02.2022 02:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kanal D'de 16. sezonuyla ekranlarda olan fenomen dizi Arka Sokaklar dizisinin 614. yeni bölümünde seyirciyi şaşırtacak sahneler ekrana gelecek. Arka Sokaklar'da İlker İnanoğlu'nun canlandırdığı Engin Müdür'ün cenaze görüntüleri izleyenleri şaşırttı. Dizinin yeni bölüm fragmanında Komiser Engin'in fotoğrafının yer aldığı cenaze töreni dikkat çekti. Peki Arka Sokaklar'da Engin Balkan öldü mü? İlker İnanoğlu diziden ayrılıyor mu?

Başrollerini Zafer Ergin, Özgür Ozan, Şevket Çoruh, Ozan Çobnaoğlu, İlker İnanoğlu, Oya Akar ve Ela Yörüklü'nün paylaştığı Arka Sokaklar dizisi 11 Şubat Cuma akşamı 614. yeni bölümüyle ekrana gelecek. Dizini son bölümünde Engin Balkan, namlunun ucunda görünmüştü. Yeni bölüm fragmanında ise Rıza Baba ve ekibi Engin Balkan'ın cenaze törenine katılıyor. Fragmanın ardından ise "Engin Balkan ölüyor mu?, İlker İnanoğlu diziden ayrılıyor mu?" soruları akıllara geldi.

ENGİN ÖLDÜ MÜ?

Arka Sokaklar'ın yayımlanan 164. yeni bölüm fragmanında ekibin engin Balkan'ın fotoğrafının olduğu törende yer aldığı görüldü. Rıza Baba'nın "Şehit Emniyet Müdürü Engin Balkan, bu teşkilatın gözbebeğiydi. Gurur duyulacak bir meslektaştı, örnek bir polisti. Yıllarca bu şehrin her sokağında gezdi" sözleri fragmana damga vurdu.

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YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Rıza Baba ve ekip, mezarlığa geldiklerinde Engin Müdürün cansız bedeniyle karşılaşıyorlar. Aşiret liderinin yolladığı Ukraynalı tetikçi kadın, son bölümde silahını ona doğrultmuştu. Engin Müdür için tüm ekip arkadaşları cenazede hazır bulunur. Rıza Babanın onun için kurduğu duygusal cümleler herkesi duygulandırır.

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Engin’in vurulması ile gelen acı olay bütün ekibi derinden etkiler. Haberlere manşet olan bu olay sonucu alarma geçen ekibimiz, tetikçi Lena’yı ve bağlı olduğu suç örgütünü yakalamak ve adalete teslim etmek için var gücüyle çalışacaktır.

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Şiddet gördüğü eşi Kadir’i öldüren Nefise sorguda Ezgi’nin söylediği şekilde ifade verir. Tutuksuz yargılanan Nefise’nin davasına cinayet şubeden Komiser Hilal atanır. Nefise’nin verdiği ifadenin fazla kusursuz olduğunu söyleyen komiser Hilal’i, Ezgi’nin bu davaya olan yakınlığı düşündürür. Komiser Hilal Ezgi’yi radarına alır.

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Mehmet, alkollü bir sürücünün sebep olduğu kaza sonucu hayatını kaybeder. Alkollü sürücü Cevdet, olay yerinden kaçarak izini kaybettirir. Mehmet’in motokurye arkadaşları, bu zamansız ölümü nedeniyle kızgındır. Genç yaşta kaybettikleri arkadaşlarının intikamını almak isterler. Ekibimiz adaleti sağlamak ve suçluya motokuryelerden önce ulaşmak için harekete geçer.

Arka Sokaklar yeni bölümü ile 11 Şubat Cuma akşamı Kanal D’de...

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Arka Sokaklar dizisi İlker İnanoğlu
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