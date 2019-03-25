Arka Sokaklar'da Engin Müdür ve Ali şoku! Arka Sokaklar 511. yeni bölüm fragmanı izle!

Arka Sokaklar yeni bölümde, Asaf'la yakınlık kuran Mesut, tehlikeli birisi olduğunu görür ve ekibe bildirir. Asaf, ekibin kendisinin yalanını ortaya çıkardığını görünce sert bir hamle yapar. Engin Müdür ve Ali'yi yakalamayı başarır. Ekip, Asaf'ın elinde olan arkadaşlarını görünce şok olur.

Arka Sokaklar, heyecan dolu bölümüyle 29 Mart Cuma akşamı saat 19.45'te Kanal D'de olacak.

ARKA SOKAKLAR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

22 Mart 2019 Cuma günü yayınlanan Arka Sokaklar'ın 510. yeni bölümünde ekip, çocuklara "Beyaz Balık" isimli bir oyunla suç işleten bir çeteyi çökertiyor! Ekip, boğulan bir çocuk ihbarı alarak olay yerine gelir. Cinayet mi, intihar mı belli olmayan durum ekibin çalışmaları sonucunda aydınlığa kavuşur. Çocuğun "Beyaz Balık" isimli bir oyun yüzünden öldüğü anlaşılır. Telefonuna gelen komutlarla birlikte şiddet suçu işleyen çocuk en son bir hırsızlık olayına karışır. Son olarak gelen komutta denize atlaması istenir. Soğuk yüzünden geçirdiği hipotermi çocuğun ölümüne neden olur. Bu sırada başka bir çocuk daha oyuna başlamıştır. Bir minibüste kadının birini rehin alan çocuk soygun girişiminde bulunur.