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Arka Sokaklar'da Engin Müdür ve Ali şoku! Arka Sokaklar 511. yeni bölüm fragmanı izle!

DİZİ HABERLERİ  | 25.03.2019 20:20 | Son Güncelleme

Arka Sokaklar dizisinin 511. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Arka Sokaklar yeni bölümde, Mesut, bir cinayete karışan Asaf'ın açığını yakalayabilmek için sinir hastalıkları birimine yatırılır. Rıza Baba ve ekibi Asaf'ın eline düşen Engin Müdür ve Ali'yi kurtarmaya çalışıyor. Ancak Asaf, Engin Müdür ve Ali'nin başına silah dayıyor. Peki Ali ve Engin Müdür'e ne olacak? İşte Arka Sokaklar 511. yeni bölüm fragmanı.

Arka Sokaklar yeni bölümde, Asaf'la yakınlık kuran Mesut, tehlikeli birisi olduğunu görür ve ekibe bildirir. Asaf, ekibin kendisinin yalanını ortaya çıkardığını görünce sert bir hamle yapar. Engin Müdür ve Ali'yi yakalamayı başarır. Ekip, Asaf'ın elinde olan arkadaşlarını görünce şok olur.

Arka Sokaklar, heyecan dolu bölümüyle 29 Mart Cuma akşamı saat 19.45'te Kanal D'de olacak.

ARKA SOKAKLAR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
22 Mart 2019 Cuma günü yayınlanan Arka Sokaklar'ın 510. yeni bölümünde ekip, çocuklara "Beyaz Balık" isimli bir oyunla suç işleten bir çeteyi çökertiyor! Ekip, boğulan bir çocuk ihbarı alarak olay yerine gelir. Cinayet mi, intihar mı belli olmayan durum ekibin çalışmaları sonucunda aydınlığa kavuşur. Çocuğun "Beyaz Balık" isimli bir oyun yüzünden öldüğü anlaşılır. Telefonuna gelen komutlarla birlikte şiddet suçu işleyen çocuk en son bir hırsızlık olayına karışır. Son olarak gelen komutta denize atlaması istenir. Soğuk yüzünden geçirdiği hipotermi çocuğun ölümüne neden olur. Bu sırada başka bir çocuk daha oyuna başlamıştır. Bir minibüste kadının birini rehin alan çocuk soygun girişiminde bulunur.

Olay yerine gelen ekibimiz durumu hemen müdahale eder ve çeteye ulaşmayı başarır. Engin Müdür ve Bahar bir uyuşturucu şebekesinin peşine düşerler. Çetenin başındaki kişi ile Bahar'ın geçmişe dayalı bir olayı vardır. İzmir Asayişte çalıştığı sırada bu adamı yakalamaya ramak kalmıştır. Orada da gizli görevde olan Bahar, bu olayda müdürünü kaybetmiştir. O zamanlardan bilendiği adam yüzünden görevi takıntı haline getirir. Amacı hem müdürünün intikamını almak, hem de yarım kalan yakalama işini tamamlamaktır. Engin Müdür ile birlikte adamla irtibata geçer. Para ve uyuşturucu takası için anlaşılır; fakat, adamın Bahar'a olan takıntısı operasyonu çıkmaza sokar.

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