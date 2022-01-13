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Arka Sokaklar'da Galatasaraylı Marc Gonzalo'yu görenler hayrete düştü! Üstelik bu rol aldığı tek Türk dizisi de değil!

13.01.2022 18:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray'ın yeni teknik direktörü Domenec Torrent'in yardımcılarından Marc Gonzalo'nun yıllar evvel Mehmet Ali Erbil'in programına katılması ve Beşiktaşlı olduğunu söylemesi olay oldu. Sarı-kırmızılı taraftarların tepkileri üzerine görevinden alınan Gonzalo'nun Türk dizilerinde rol aldığı görüntüler de ortaya çıktı. Marc Gonzalo yıllar önce Arka Sokaklar ve Sensiz Yaşayamam gibi dizilerde boy göstermiş. İşte haberin detayları...

Arka Sokaklar'da Galatasaraylı Marc Gonzalo'yu görenler hayrete düştü! Üstelik bu rol aldığı tek Türk dizisi de değil!

Galatasaray teknik direktörü Domenec Torrent'in yardımcısı Marc Gonzalo'nun yıllar önce Mehmet Ali Erbil'in programına katılması büyük ses getirdi. Programda, Beşiktaşlı olduğunu ifade eden ve "Siyah-beyaz" diye tezahürat yapan Gonzalo'nun Arka Sokaklar dizisinde de oynadığı ortaya çıktı.

ARKA SOKAKLAR VE SENSİZ YAŞAYAMAM DİZİLERİNDE ROL ALDI

Arka Sokaklar'da Amerikan Büyükelçiliği Güvenlik Dairesi Subayı James Edwards rolüyle karşımıza çıkan Marc Gonzalo'nun o görüntüleri sosyal medyaya damga vurdu. Öte yandan Gonzalo'nun Sensiz Yaşayamam dizisinde oynadığı görüntülerde herkes tarafından paylaşıldı.

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GÖREVİNE SON VERİLDİ

Galatasaray'ın yardımcısı Marc Gonzalo, bir dönem Fenerbahçe'nin taraftar kart reklamında da oynamıştı. Marc Gonzalo, 2019 yılında yaptığı paylaşımda Galatasaray'ı eleştirmişti. Bir dönem Sarı-Kırmızılı takımda forma giyen Carrusca'nın Galatasaray'da yeterli forma şansı giymediğini savunmuştu. Tüm yaşananların ardından sarı-kırmızılı kulüp, gelen tepkiler üzerine Marc Gonzalo'nun görevine son verdi.

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Anahtar Kelimeler:
Galatasaray Futbol Kulübü Arka Sokaklar dizisi Mehmet Ali Erbil
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