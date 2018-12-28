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Arka Sokaklar'da Hakan öldü mü? Arka Sokaklar 501. yeni bölüm fragmanı izle!

DİZİ HABERLERİ  | 28.12.2018 02:59 | Son Güncelleme

Arka Sokaklar dizisinin 501. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Arka Sokaklar'ın 28 Aralık Cuma akşamı yayınlanacak olan 501. bölümde Hakan'ın özel görevde açığa çıkması tüm ekibi ayağa kaldırır. Hakan'ı bulabilmek için tüm ekip seferber olurken, Aylin tek başına harekete geçer. Yanan arabayı gören Aylin deliye dönüyor. Ekip Hakan'ı bulmak için uğraşırken çatışmaya giriyor. Peki Arka Sokaklar'da Hakan öldü mü? İşte Arka Sokaklar 501. yeni bölüm fragmanı ve yaşanacaklar.

Arka Sokaklar'da Hakan öldü mü? Arka Sokaklar 501. yeni bölüm fragmanı izle!

Kanal D'nin fenomen dizisi Arka Sokaklar, Ocak ayındaki 3 haftalık bir ara verecek. Arka Sokaklar'ın yeni bölümünde sürpriz gelişmeler yaşanacak. Aylin'in başına buyruk hareket etmesi yeni problemler doğuracak gibi gözükürken bakalım ekip bu işin içinden nasıl çıkabilecek?

ARKA SOKAKLAR YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?
Nizam, Hakan’ın kurtulması için para istemektedir. Ekip parayı götürmeye karar verir. Aylin parayı kendisi götürmek ister. Ekiptekiler mecburen razı gelir. Aylin tarif edilen şekilde tekneye biner. Ekiptekiler de müşteri gibi gözlem halindedir. Aylin haber getiren çaycı kılığındaki adamla birlikte denize atlar. Artık Aylin’e ulaşmak daha da zorlaşacaktır.Hüsnü ve Meryem iyice yakınlaşmıştır. Birlikte keyifli bir gün geçirirler. Hüsnü yeni yıl için Meryem’i evine çağırır. Evdekilerin bu davete tepkisi ne olacaktır? Bankaya Taylan isimli biri müşteri gibi girmiştir ve herkesin eve gitmesini bekledikten sonra kasalara ulaşır. Güvenlik bankayı açtığı zaman Taylan’la karşılaşır. Taylan güvenliği öldürür. Kendi de yaralanmıştır. Olay yerine Ekrem Karaca da gelir. Mesut’un eski istihbarattan tanıdığı biridir. Mesut’la birbirlerinden hoşlanmazlar. Kasada çalınan evrakta eski istihbaratçılar ve ailelerinin isimleri yazmaktadır. Mesut’un ve yakınlarının başı büyük derttedir.

ARKA SOKAKLAR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Arka Sokaklar son bölümde, Çoban Ailesi, mahalleden bir ahbapların düğünü öncesi hamama gidiyor. Meryem de o düğüne davetli olduğu için yolları hamamda çakışıyor. Zeliş bu duruma sinir olsa da, Nazike mutluluktan göbek atıyor.

Hamamda sürekli Meryem ile ilgilenen Nazike fırsatını bulduğu anda fotoğrafını çekmeyi ihmal etmiyor. Ne de olsa gelin adayı diye düşündüğü kişiyi eski zamanlardaki gibi hamamda değerlendiriyor. Sonra bu fotoğrafları Hüsnü'ye gönderme gafletinde bulunuyor. Hüsnü'nün telefonuna gelen mesaj sesi sonrası ilk Mesut bakıyor fotoğraflara. Ekibin diğer elemanları da Mesut'u şaşkınlığa düşüren fotoğrafları görünce Hüsnü kızarıp, bozarıyor. Saniye sektirmeden Nazike'yi arıyor ve hesabını soruyor.

Gizli görevde ifşa olan Hakan'ın akıbeti merak ediliyor! Ekip, uyuşturucu şebekesinin peşine düşüyo ve uyuşturucuları sağlayan Nizam adındaki birine ulaşabilmek için başka bir tedarikçi olan Şaban'ı yakalıyor. Bu zor görev için Hakan seçiliyor. Hakan, Şaban ile birlikte operasyon yapacakları Nizam'ın mekanına gitmek için harekete geçiyor; fakat, Şaban, Hakan'ı başka birisiyle gönderiyor. Hakan, Nizam'ın mekanına geldikten sonra durum farklılaşıyor. Hakan'ın, Nizam'a teslim edeceği paranın olmadığı görülüyor. Bu sırada Nizam'ı, Şaban arıyor. Hakan'ın polis olduğunu söylüyor. Nizam ve adamları Hakan'a silahlarını çekiyor. Sonrasında olay yerine gelen ekibimiz ne Hakan'a, ne de Nizam'a ulaşıyor. Yerdeki kan lekesi ise, ekibin kafasında soru işareti bırakıyor. Engin Müdürden gelen haber ise, herkesin içine bir korku sokuyor...

Ekip, uyuşturucu şebekesinin peşine düşüyo ve uyuşturucuları sağlayan Nizam adındaki birine ulaşabilmek için başka bir tedarikçi olan Şaban'ı yakalıyor. Bu zor görev için Hakan seçiliyor. Hakan, Şaban ile birlikte operasyon yapacakları Nizam'ın mekanına gitmek için harekete geçiyor; fakat, Şaban, Hakan'ı başka birisiyle gönderiyor. Hakan, Nizam'ın mekanına geldikten sonra durum farklılaşıyor. Hakan'ın, Nizam'a teslim edeceği paranın olmadığı görülüyor. Bu sırada Nizam'ı, Şaban arıyor. Hakan'ın polis olduğunu söylüyor. Nizam ve adamları Hakan'a silahlarını çekiyor. Sonrasında olay yerine gelen ekibimiz ne Hakan'a, ne de Nizam'a ulaşıyor. Yerdeki kan lekesi ise, ekibin kafasında soru işareti bırakıyor. Engin Müdürden gelen haber ise, herkesin içine bir korku sokuyor...

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