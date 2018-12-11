Arka Sokaklar'da Hüsnü Çoban masajda yakalanıyor! Arka Sokaklar 499. bölüm fragmanı izle!

ARKA SOKAKLAR SON BÖLÜMDE NELER OLDU? Zeyno'nun hala kayıp olması sinirleri germeye başlıyor. Özellikle Pınar bu durumdan kötü etkileniyor. Suçu kendisinde bulan Pınar, ekibin getirdiği "Zeyno yaşıyor" haberini umursamadan canına kıymaya kalkıyor. İlkinde Ali onu engellese de yaşadığı ağır travmadan dolayı ikinci kez intihar ediyor.

Arka Sokaklar'ın yeni bölümünde Pınar, ikinci kez intihar ettikten sonra hemen hastaneye kaldırılıyor. Hemen ameliyata alınıyor. Ivana, çete tarafından kaçırılıyor ve canlı canlı gömülüyor. Engin Müdür ve ekip ona ulaşıyor; fakat, uzun süre nefessiz kalan Ivana'nın kalbi duruyor. Rıza Baba ve Ali, Zeyno'yu kaçıran kadına ulaşıyor. Karşılıklı silahlar çekiliyor. Hüsnü evde bir kadına masaj yaptırırken yakalanıyor.

Pınar kızının bulunamamasına daha fazla dayanamaz ve bir viyadüğe çıkarak intihar etmeye kalkışır. Ali, karısının yaşadığı duruma çok üzülür ve kızını kurtaramadığı için kendisini suçlamaktadır.Ekip Derman’ın adamlarından, bir adres bulmuştur; ancak adres tuzaktır. Etrafta snipperlar beklemektedir. Ekip sağ salim çıkabilecek midir? Rıza mahkemeye çıkacaktır ve Altan’ın vereceği ifade çok önemlidir. Altan Rıza’nın aleyhine ifade vereceğini ve böylece ekiptekilerden ve Rıza’dan intikamını alacağını düşünmektedir. Mahkeme günü gelmiştir ve herkes hakimin vereceği karara kilitlenmiştir. Beklenmedik bir gelişme mahkemenin tüm seyrini değiştirmek üzeredir.

