Arka Sokaklar'da Mesut'a büyük şok! Ekipten ayrılıyor mu? Arka Sokaklar 507. yeni bölüm fragmanı izle!

Arka Sokaklar'ın 1 Mart Cuma ekrana gelecek olan 507. yeni bölümünde, Derman'ın kurduğu tuzak sonucu ölen Umut'un ardından Mesut, derin bir üzüntüye ve intikam hırsına kapılır.

MESUT GÖREVDEN ALINIYOR

Derman'ı yakalayıp Umut'un öcünü almayı planlar. Bu yüzden Derman'ın peşine düşer ve saklandığını düşündüğü yeri bulur. Diğer taraftan Engin, yaşadığı olaydan dolayı bir süre Mesut'un görevden uzaklaşması gerektiğini düşünür ve Mesut'u geçiçi olarak görevden uzaklaştırır. Mesut ise bunların hiçbirini umursamaz, düşündüğü tek bir şey vardır. Tek başına çatışmaya giren Mesut'a ne olacak? Derman'ı yakalayabilecek mi?

Arka Sokaklar, heyecan dolu bölümüyle 1 Mart Cuma akşamı saat 19.45'te Kanal D'de!

ARKA SOKAKLAR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Mesut, Dermanların kendilerini takip ettiğini fark eder. Onların önünü kesmek için Volkan'ın kullandığı ve içinde Umut'un da olduğu arabadan iner. Yolda onları beklerken büyük bir patlama duyar. Derman, arabanın üzerindeki uzaktan kumandalı bombayı patlatmıştır.