Arka Sokaklar'da Mesut'a büyük şok! Ekipten ayrılıyor mu? Arka Sokaklar 507. yeni bölüm fragmanı izle!

Arka Sokaklar'ın 1 Mart Cuma ekrana gelecek olan 507. yeni bölümünde, Derman'ın kurduğu tuzak sonucu ölen Umut'un ardından Mesut, derin bir üzüntüye ve intikam hırsına kapılır.
MESUT GÖREVDEN ALINIYOR
Derman'ı yakalayıp Umut'un öcünü almayı planlar. Bu yüzden Derman'ın peşine düşer ve saklandığını düşündüğü yeri bulur. Diğer taraftan Engin, yaşadığı olaydan dolayı bir süre Mesut'un görevden uzaklaşması gerektiğini düşünür ve Mesut'u geçiçi olarak görevden uzaklaştırır. Mesut ise bunların hiçbirini umursamaz, düşündüğü tek bir şey vardır. Tek başına çatışmaya giren Mesut'a ne olacak? Derman'ı yakalayabilecek mi?
Arka Sokaklar, heyecan dolu bölümüyle 1 Mart Cuma akşamı saat 19.45'te Kanal D'de!
ARKA SOKAKLAR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Mesut, Dermanların kendilerini takip ettiğini fark eder. Onların önünü kesmek için Volkan'ın kullandığı ve içinde Umut'un da olduğu arabadan iner. Yolda onları beklerken büyük bir patlama duyar. Derman, arabanın üzerindeki uzaktan kumandalı bombayı patlatmıştır.
Mesut vakit kaybetmeden Volkan ve Umut'u bulmak için onların gittiği yöne doğru gider. Vardığı yerde gördüğü manzara karşısında şok olur. Volkan'ın kullandığı araba yanmaktadır. Volkan arabadan çıkmış ve ağır yaralı olarak yerde yatmaktadır. Mesut'un tek düşündüğü Umut'un kurtulup, kurtulmadığıdır. Arabaya yaklaşır ve acı görüntüyle karşı karşıya kalır. Umut ölmüştür. Olay yerine gelen ekip ve özellikle Selin patlayan arabayı gördüklerinde ne yapacaklarını şaşırır. Selin, Umut'u arar. Acı gerçekle o da karşılaşır ve büyük bir yıkım yaşar.
Mesut, patlamanın olduğu yere geldiğinde Umut'un öldüğünü ve Volkan'ın ağır yaralı olduğunu görür. Ekip ve Selin, gördükleri bu manzara karşısında yıkılırlar. Durumu kritik olan Volkan hastaneye kaldırılır. Olay yerinde feci şekilde ölen Umut Bebek ise, bir sonraki gün defnedilir. Ekip ve Mesut, bu acıya sebep olan Derman'ı yakalamak için her koldan harekete geçer.
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