MAGAZİN

Arka Sokaklar'da Mesut intiharın eşiğinde! Arka Sokaklar 509. yeni bölüm fragmanı izle!

DİZİ HABERLERİ  | 15.03.2019 01:58 | Son Güncelleme

Arka Sokaklar dizisi 509. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Arka Sokaklar'ın 15 Mart Cuma ekrana gelecek olan 509. yeni bölümünde, ekip, hırsızlık yapan ve ölümlere neden olan çetenin peşine düşüyor. Açığa alınmasına rağmen Tunç'un saldırıya uğraması ile iyice sinirlenen Mesut, ekipten bir adım önde giderek tek başına Muhsin'in evini basıyor. Mesut, Muhsin'i de etkisiz hale getirerek ortadan kayboluyor. Mesut, sevdiklerinin yanında olmadığını görünce hayatı ile ilgili kötü bir karar alıyor.

Kanal D'de ekrana gelen Arka Sokaklar'ın 509. yeni bölümünde Mesut krizi yaşanacak. Mesut, Tunç’tan olayla ilgili bilgi almak ister. Tunç, Mesut’un polis olmadığını ve karışmamasını söyler. Mesut, Tunç tarafından da kötü muamele görünce evden ayrılır. Berduş gibi sokaklarda gezer. Mesut artık her şeyini kaybetmiş ve hayattan beklentisi kalmamış vaziyettedir.

Arka Sokaklar yeni bölümüyle 15 Mart Cuma akşamı saat 20.00'de Kanal D'de!

ARKA SOKAKLAR YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?
Hırsızlık çetesinin ele başı Muhsin ekibi çok fazla uğraştırmaya başlıyor. Muhsin'i almaya gelen ekip bunu kimin yaptığını merak ediyor. Hakan, nedenini bilmediği ayrılma kararı sonrasında Aylin'i vazgeçirecek hamleyi yapıyor.

Muhsin yaşı küçük çocuklarla bir çete kurmuştur ve çeşitli soygunlar yapar. Sıradaki soygun nakil aracıdır. Çocuklardan biri aracın önüne düşmüş numarası yapar. Nakil aracındaki güvenlik görevlisi öldürülür ve nakil aracındaki paralar çalınır.

Hakan sigortadan gelen evraklarda Aylin’in daha önce ameliyat olduğunu öğrenir. Doktoru bulup ulaşır ve Aylin’in çocuğu olmayacağını öğrenir. Selin’den de olayı teyit edince yıldırım hızıyla Aylin’in yanına gider.

Avm’de yüzü maskeli adamlar insanları rehin alır. Birgül ve Nurgül isimli kardeşler, kaçmaya kalkışır ve adamlar ateş açar. Birgül ölür Nurgül de adamlar tarafından kaçırılır. Nurgül’ün kocası Ogün’den de fidye isterler. Ekibimiz olayın peşine düşecektir.

PARTNERPopo estetiği yaptıran ünlülerPopo estetiği yaptıran ünlüler
Bizim Hikaye'de Barış ve Filiz'e büyük şok!Bizim Hikaye'de Barış ve Filiz'e büyük şok!
Nöbet dizisinde hain pusu!Nöbet dizisinde hain pusu!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Arka Sokaklar arka sokaklar 509. yeni bölüm fragmanı izle arka sokaklar fragman

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

İstanbullu Gelin'de şok sahne! Faruk Süreyya'ya böyle yakalandı

İstanbullu Gelin'de şok sahne! Faruk Süreyya'ya böyle yakalandı

Sadece 3 gün geçerli Trendyol Süper Mart indirimini kaçırmayın!

Sadece 3 gün geçerli Trendyol Süper Mart indirimini kaçırmayın!

Kim Milyoner Olmak İster'de şoke eden an! İlk soruda elendi

Kim Milyoner Olmak İster'de şoke eden an! İlk soruda elendi

Kadın'da Bahar'dan Pırıl'ı şoke eden teklif!

Kadın'da Bahar'dan Pırıl'ı şoke eden teklif!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Hercai dizisi konusu nedir, oyuncuları kimler? Hercai ne demek? ATV Hercai 1. bölüm fragmanı izle!

İddialı dizi Hercai başlıyor! İşte konusu ve oyuncuları

Bizim Hikaye'de Rahmet ve Fikri'ye ne oldu? Bizim Hikaye 61. son bölüm izle!

Bizim Hikaye'de Barış ve Filiz'i şoke eden olay!

Nöbet dizisinde Zeynep nasıl kurtulacak? Nöbet 3. yeni bölüm fragmanı izle!

Nöbet dizisinde hain pusu!

Çarpışma'da Kadir büyük bir pusunun ortasına düşüyor! Çarpışma 14. yeni bölüm 2. fragmanı izle!

Çarpışma'da Kadir'e büyük pusu!

Diriliş Ertuğrul'da büyük savaş başlıyor! Diriliş Ertuğrul 140. yeni bölüm fragmanı izle!

Diriliş Ertuğrul'da savaş başlıyor!

ATV'nin iddialı dizisi Canevim'e iki yeni transfer! Canevim dizisi oyuncuları kimler?

Canevim dizisine iki yeni transfer!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.