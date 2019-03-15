Arka Sokaklar'da Mesut intiharın eşiğinde! Arka Sokaklar 509. yeni bölüm fragmanı izle!

Kanal D'de ekrana gelen Arka Sokaklar'ın 509. yeni bölümünde Mesut krizi yaşanacak. Mesut, Tunç’tan olayla ilgili bilgi almak ister. Tunç, Mesut’un polis olmadığını ve karışmamasını söyler. Mesut, Tunç tarafından da kötü muamele görünce evden ayrılır. Berduş gibi sokaklarda gezer. Mesut artık her şeyini kaybetmiş ve hayattan beklentisi kalmamış vaziyettedir.

Arka Sokaklar yeni bölümüyle 15 Mart Cuma akşamı saat 20.00'de Kanal D'de!

ARKA SOKAKLAR YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Hırsızlık çetesinin ele başı Muhsin ekibi çok fazla uğraştırmaya başlıyor. Muhsin'i almaya gelen ekip bunu kimin yaptığını merak ediyor. Hakan, nedenini bilmediği ayrılma kararı sonrasında Aylin'i vazgeçirecek hamleyi yapıyor.

Muhsin yaşı küçük çocuklarla bir çete kurmuştur ve çeşitli soygunlar yapar. Sıradaki soygun nakil aracıdır. Çocuklardan biri aracın önüne düşmüş numarası yapar. Nakil aracındaki güvenlik görevlisi öldürülür ve nakil aracındaki paralar çalınır.

Hakan sigortadan gelen evraklarda Aylin’in daha önce ameliyat olduğunu öğrenir. Doktoru bulup ulaşır ve Aylin’in çocuğu olmayacağını öğrenir. Selin’den de olayı teyit edince yıldırım hızıyla Aylin’in yanına gider.

Avm’de yüzü maskeli adamlar insanları rehin alır. Birgül ve Nurgül isimli kardeşler, kaçmaya kalkışır ve adamlar ateş açar. Birgül ölür Nurgül de adamlar tarafından kaçırılır. Nurgül’ün kocası Ogün’den de fidye isterler. Ekibimiz olayın peşine düşecektir.

