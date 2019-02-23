Arka Sokaklar'da Rıza Baba ve ekibini kahreden ölüm! Arka Sokaklar 506. son bölüm izle!

Arka Sokaklar dizisinin 22 Şubat 2018 Cuma günü yayınlanan 506. yeni bölümünde Rıza Baba ve ekibi kahreden bir haberle sarsıldı. Selin'in annelik yaptığı Umut, bombalı saldırı sonucunda hayatını kaybetti.

ARKA SOKAKLAR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Mesut, Dermanların kendilerini takip ettiğini fark eder. Onların önünü kesmek için Volkan'ın kullandığı ve içinde Umut'un da olduğu arabadan iner. Yolda onları beklerken büyük bir patlama duyar. Derman, arabanın üzerindeki uzaktan kumandalı bombayı patlatmıştır.

Mesut vakit kaybetmeden Volkan ve Umut'u bulmak için onların gittiği yöne doğru gider. Vardığı yerde gördüğü manzara karşısında şok olur. Volkan'ın kullandığı araba yanmaktadır. Volkan arabadan çıkmış ve ağır yaralı olarak yerde yatmaktadır. Mesut'un tek düşündüğü Umut'un kurtulup, kurtulmadığıdır. Arabaya yaklaşır ve acı görüntüyle karşı karşıya kalır. Umut ölmüştür. Olay yerine gelen ekip ve özellikle Selin patlayan arabayı gördüklerinde ne yapacaklarını şaşırır. Selin, Umut'u arar. Acı gerçekle o da karşılaşır ve büyük bir yıkım yaşar.