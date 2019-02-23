Arka Sokaklar'da Rıza Baba ve ekibini kahreden ölüm! Arka Sokaklar 506. son bölüm izle!

Arka Sokaklar dizisinin 22 Şubat 2018 Cuma günü yayınlanan 506. yeni bölümünde Rıza Baba ve ekibi kahreden bir haberle sarsıldı. Selin'in annelik yaptığı Umut, bombalı saldırı sonucunda hayatını kaybetti.
ARKA SOKAKLAR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Mesut, Dermanların kendilerini takip ettiğini fark eder. Onların önünü kesmek için Volkan'ın kullandığı ve içinde Umut'un da olduğu arabadan iner. Yolda onları beklerken büyük bir patlama duyar. Derman, arabanın üzerindeki uzaktan kumandalı bombayı patlatmıştır.
Mesut vakit kaybetmeden Volkan ve Umut'u bulmak için onların gittiği yöne doğru gider. Vardığı yerde gördüğü manzara karşısında şok olur. Volkan'ın kullandığı araba yanmaktadır. Volkan arabadan çıkmış ve ağır yaralı olarak yerde yatmaktadır. Mesut'un tek düşündüğü Umut'un kurtulup, kurtulmadığıdır. Arabaya yaklaşır ve acı görüntüyle karşı karşıya kalır. Umut ölmüştür. Olay yerine gelen ekip ve özellikle Selin patlayan arabayı gördüklerinde ne yapacaklarını şaşırır. Selin, Umut'u arar. Acı gerçekle o da karşılaşır ve büyük bir yıkım yaşar.
Mesut, patlamanın olduğu yere geldiğinde Umut'un öldüğünü ve Volkan'ın ağır yaralı olduğunu görür. Ekip ve Selin, gördükleri bu manzara karşısında yıkılırlar. Durumu kritik olan Volkan hastaneye kaldırılır. Olay yerinde feci şekilde ölen Umut Bebek ise, bir sonraki gün defnedilir. Ekip ve Mesut, bu acıya sebep olan Derman'ı yakalamak için her koldan harekete geçer.
ARKA SOKAKLAR SON BÖLÜM ÖZETİ
Mesut, Umut’u da almış, neşeli şekilde eve dönmektedir. Derman’ın kendisini takip etmesinden şüphelenir. Volkan ve Umut’u eve gönderir. Kendisi Derman’la çatışır. Dermanlara takviye araç gelir ve Mesut’un mermisi bitmek üzeredir. Polisler desteğe gelirler. Bu esnada bir patlama sesi duyulur. Destek polislerin gelmesiyle Dermanlar da kaçar.
Mesut patlamış araca gidince, yaralı Volkan’ı ve ölen Umut bebeği bulur. Herkes yıkılmış haldedir. Selin, Umut’un ölümünden Derman’ın peşini bırakmaması sebebiyle Mesut’u suçlu bulmaktadır.
Derman, Kemerli isimli teröristlerin bölgesine gider. Lider konumundaki Muhip onu karşılar. Ulaş, yanında Muhip’in adamıyla, Derman’a ilaç almaya diye çıkar ve kaçmaya kalkışır. Ekrem, Derman’a çok yaklaştığını söyler ve Mesut’u arar. Ekibimiz de bu esnada Ulaş’ın kaçtığını öğrenmiştir. Ulaş’ı almaya gideceklerdir ama Mesut ve Ekrem onlardan önce davranmıştır. Ulaş’ı döve döve Kemerli mahallesinin yerini öğrenirler. Mesut, Ekrem’i de bayıltır. Yüklü miktarda mühimmat alır ve kemerli mahallesine tek tabanca şekilde giriş yapar. Mesut adeta ölüme gidiyordur.
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