Mynet Trend

Arka Sokaklar'da Rıza Baba ve ekibini kahreden ölüm! Arka Sokaklar 506. son bölüm izle!

zeki.akyurek zeki.akyurek
SİNEMA TV  | 23.02.2019 02:17 | Son Güncelleme

Kanal D'nin fenomen dizisi Arka Sokaklar 506. son bölümüyle ekrana geldi. Arka Sokaklar'ın son bölümünde Derman, Mesut'tan intikam almak için arabasına bomba yerleştirdi ve aracı havaya uçurdu. Araçta bulunan Umut bebek hayatını kaybederken, Volkan ise ağır yaralandı. Rıza Baba ve ekibi, Umut bebeğin ölümü ve Volkan'ın durumu ile büyük bir acı yaşadı. Ekip ve Mesut ise Derman'ı yakalamak için harekete geçti. İşte Arka Sokaklar 506. son bölümde yaşananlar.

Arka Sokaklar dizisinin 22 Şubat 2018 Cuma günü yayınlanan 506. yeni bölümünde Rıza Baba ve ekibi kahreden bir haberle sarsıldı. Selin'in annelik yaptığı Umut, bombalı saldırı sonucunda hayatını kaybetti.

ARKA SOKAKLAR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Mesut, Dermanların kendilerini takip ettiğini fark eder. Onların önünü kesmek için Volkan'ın kullandığı ve içinde Umut'un da olduğu arabadan iner. Yolda onları beklerken büyük bir patlama duyar. Derman, arabanın üzerindeki uzaktan kumandalı bombayı patlatmıştır.

Mesut vakit kaybetmeden Volkan ve Umut'u bulmak için onların gittiği yöne doğru gider. Vardığı yerde gördüğü manzara karşısında şok olur. Volkan'ın kullandığı araba yanmaktadır. Volkan arabadan çıkmış ve ağır yaralı olarak yerde yatmaktadır. Mesut'un tek düşündüğü Umut'un kurtulup, kurtulmadığıdır. Arabaya yaklaşır ve acı görüntüyle karşı karşıya kalır. Umut ölmüştür. Olay yerine gelen ekip ve özellikle Selin patlayan arabayı gördüklerinde ne yapacaklarını şaşırır. Selin, Umut'u arar. Acı gerçekle o da karşılaşır ve büyük bir yıkım yaşar.

Mesut, patlamanın olduğu yere geldiğinde Umut'un öldüğünü ve Volkan'ın ağır yaralı olduğunu görür. Ekip ve Selin, gördükleri bu manzara karşısında yıkılırlar. Durumu kritik olan Volkan hastaneye kaldırılır. Olay yerinde feci şekilde ölen Umut Bebek ise, bir sonraki gün defnedilir. Ekip ve Mesut, bu acıya sebep olan Derman'ı yakalamak için her koldan harekete geçer.

ARKA SOKAKLAR SON BÖLÜM ÖZETİ
Mesut, Umut’u da almış, neşeli şekilde eve dönmektedir. Derman’ın kendisini takip etmesinden şüphelenir. Volkan ve Umut’u eve gönderir. Kendisi Derman’la çatışır. Dermanlara takviye araç gelir ve Mesut’un mermisi bitmek üzeredir. Polisler desteğe gelirler. Bu esnada bir patlama sesi duyulur. Destek polislerin gelmesiyle Dermanlar da kaçar.
Mesut patlamış araca gidince, yaralı Volkan’ı ve ölen Umut bebeği bulur. Herkes yıkılmış haldedir. Selin, Umut’un ölümünden Derman’ın peşini bırakmaması sebebiyle Mesut’u suçlu bulmaktadır.

Derman, Kemerli isimli teröristlerin bölgesine gider. Lider konumundaki Muhip onu karşılar. Ulaş, yanında Muhip’in adamıyla, Derman’a ilaç almaya diye çıkar ve kaçmaya kalkışır. Ekrem, Derman’a çok yaklaştığını söyler ve Mesut’u arar. Ekibimiz de bu esnada Ulaş’ın kaçtığını öğrenmiştir. Ulaş’ı almaya gideceklerdir ama Mesut ve Ekrem onlardan önce davranmıştır. Ulaş’ı döve döve Kemerli mahallesinin yerini öğrenirler. Mesut, Ekrem’i de bayıltır. Yüklü miktarda mühimmat alır ve kemerli mahallesine tek tabanca şekilde giriş yapar. Mesut adeta ölüme gidiyordur.


Sevgilisi 14 yaşındaki kızına tecavüz ederken o zevkle izledi!Sevgilisi 14 yaşındaki kızına tecavüz ederken o zevkle izledi!
Canlı yayında Survivor gerginliği! 'Kardeşini kayırdın'Canlı yayında Survivor gerginliği! 'Kardeşini kayırdın'
Savaşçı'da Kılıç Timi'ne hain tuzak! Savaşçı'da Kılıç Timi'ne hain tuzak!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
arka sokaklar arka sokaklar 506. son bölüm izle arka sokaklar son bölüm

En Çok Okunan Trend Haberler

Her saniyesi korkunç! Adamı yok etti

Her saniyesi korkunç! Adamı yok etti

16 yaşındaki çocuk, 6 yaşındaki kız çocuğunu uykusunda kaçırıp, tecavüz ettikten sonra öldürdü

16 yaşındaki çocuk, 6 yaşındaki kız çocuğunu uykusunda kaçırıp, tecavüz ettikten sonra öldürdü

Sevgilisi 14 yaşındaki kızına tecavüz ederken o zevkle izledi!

Sevgilisi 14 yaşındaki kızına tecavüz ederken o zevkle izledi!

Dev uçak havadayken pilotların yaptığı şoke etti!

Dev uçak havadayken pilotların yaptığı şoke etti!

İlginizi Çekebilir

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

Kadın'da Sarp'ı yıkan kavuşma sahnesi!

Kadın'da Sarp'ı yıkan kavuşma sahnesi!

Sürpriz ürünlerde her gün yenilenen fırsatları kaçırmayın!

Sürpriz ürünlerde her gün yenilenen fırsatları kaçırmayın!

Kadın dizisinde sırlar ortaya çıktı!

Kadın dizisinde sırlar ortaya çıktı!

Kadın'da Bahar'ın sırrı ortaya çıkıyor mu?

Kadın'da Bahar'ın sırrı ortaya çıkıyor mu?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Survivor Kader ile Sema arasında canlı yayında gerginlik!

Canlı yayında Survivor gerginliği! 'Kardeşini kayırdın'

Savaşçı'da Albay Kopuz ve Kılıç Timi'ne hain tuzak! Savaşçı dizisi 64. yeni bölüm 2. fragmanı izle!

Savaşçı'da Kılıç Timi'ne hain tuzak!

Hugh Jackman ve Patrick Stewart Guinness Rekorlar Kitabı’na adını yazdırdı

Wolverine adını Guinness Rekorlar Kitabı’na yazdırdı

Chris Hemsworth Hulk Hogan oluyor!

Chris Hemsworth Hulk Hogan oluyor!

Seyircilere göre En İyi Film Oscar'ını kazanacak film (91. Oscar Ödülleri - Oscar 2019)

Adım adım Oscar’a doğru... İşte seyircilere göre En İyi Film

Haftanın vizyon filmleri

Yıllar sonra bu sefer New York...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.