Arka Sokaklar'da Rıza Baba ve ekibini yıkan olay! Arka Sokaklar 506. yeni bölüm fragmanı izle!

Arka Sokaklar'ın 22 Şubat Cuma ekrana gelecek olan 506. bölümünde heyecan dolu anlar yaşanacak. Derman, Mesutların devriye arabasına bomba yerleştirmiştir. Fırsatını yakaladığı sırada öç almak istediği Mesut'u yok etmeye kararlıdır. Mesut ise, Volkan ile birlikte Umut'u kreşten alıp yola çıkmıştır. Derman, bombayı ateşlemeden önce Mesut arabandan iner. Araba büyük bir sesle patlar. İçeride Volkan ve Umut vardır. Olay yerindeki Mesut, Volkan'ı çıkarmayı başarır. Küçük Umut'tan ise, bir haber yoktur. Selin, gelip yanan arabayı görür. Yeğeni Umut ortalarda yoktur. Büyük bir şok yaşar. Umut öldü mü? Yaralanan Volkan yaşayacak mı?

Arka Sokaklar, heyecan dolu bölümüyle 22 Şubat Cuma akşamı saat 19.45'te Kanal D'de!

ARKA SOKAKLAR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

15 Şubat 2018 Cuma günü yayınlanan Arka Sokaklar'ın 505. yeni bölümünde Hüsnü ve ekip, kaçırılan kızı Zeliş'i bulmaya çalışıyorlar! Zeliş, namus için karısını bıçaklayan bir adamın haberini yapar. Kadın, haklı olduğu halde adam kıskançlıktan intikam almak için eşini bıçaklar. Kadın hayatta kalır ve adam da dava süresince tutuksuz yargılanmaya başlar. Zeliş, mahkemenin verdiği kararı haksız bulur ve kadın örgütleri ile hareket ederek adamın tutuklu yargılanmasını sağlamaya çalışır. Gözü dönen adam kız kardeşini de kullanarak Zeliş'i yakalar. Onu öldüresiye döverek ormanlık alana atar. Hüsnü ve Çoban ailesi haber alamadıkları Zeliş'in hayatından endişe duymaya başlarlar. Ekip, adamı ve suça bulaşan ailesini tutuklamayı başarır. Adam sorguda hiç bişey söylemezken, kız kardeşinin eşi Zeliş'in öldüğünü söyler. Hüsnü ve ekip, adamın söylediği ormanlık alanda Zeliş'i aramaya başlarlar...

