Arka Sokaklar'da Rıza Baba'ya gözaltı şoku! Arka Sokaklar 492. yeni bölüm fragmanı yayınlandı!

Arka Sokaklar yeni bölümde Rıza Baba, suç örgütü kurmaktan dolayı gözaltına alınıyor! Arka Sokaklar 492. Bölüm 26 Ekim Cuma akşamı saat 20.00'de Kanal D'de!

ARKA SOKAKLAR SON BÖLÜMDE YAŞANANLAR

19 Ekim 2018 Cuma günü yayınlanan Arka Sokaklar'ın 491. yeni bölümünde ekibimiz, gasp olayını çözerken ilginç bir durumla karşılaşırlar!

Altan'ın başında bulunduğu çete Mesut'un başına ödül koyar. Bu ödül yüzünden tüm kelle avcıları Mesut'un peşine düşer. Mesut bu olaya temkinli yaklaşır ve ekipten gizli bu olayla uğraşır. Sürekli arkasını kollamak zorunda kalan Mesut, bu durumdan kurtulmak için bir plan yapar. Bu planın içinde İzmir'den gelen ve bu çetenin içinde yer alan Halis Komiser de vardır. Amacı hem çete liderini yakalamak, hem de Halis'in iç yüzünü ortaya çıkarmaktır. Rıza Baba ve diğer ekip arkadaşları bu olayı sonradan öğrenirler. Plan sonuca ulaştığında ise, ekip için iş işten geçmiş olur.

Bir turist, iki kişi tarafından saldırıya uğrar. Polislerimiz olaya el koyar. Bilgisayarındaki bir programla, yer tespiti yaparlar. Eve gittiklerinde yaşlı bir nine karşılarına çıkar. Kimse ondan şüphelenmez. Oysa ki gerçek çok farklıdır.. Mesut peşine takılan iki saldırganı takip eder ve sıkıştırır. Adamların telefonunda gelen mesajı bulur. Mesut’u öldüren kişiye yüklü miktarda para ödülü verilecektir.

Mesut, Halis’i bir yere çağırır ve tartışır. Bu esnada üzerine verici yerleştirir. Halis’in Altan’la yaptığı konuşmayı duyar. Sevkiyatı yapılacak uyuşturucuların başında bekleyecektir. Mesut Halis’i takibe başlar. Tekin aldığı reklam tekliflerini kutlamak için ailesini, Metin’in çalıştığı restorana yemeğe çıkarır. Aylin ve Hakan’ın da harika bir sürprizi vardır. Hakan, baba olacağını coşkulu bir şekilde herkese açıklar. Selin ve Mesut baş başa konuşup, sorunlarını çözmeye çalışmaktadır. Selin beklediği evlenme teklifi gelecek midir?

