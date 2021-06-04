![Arka Sokaklar dizisinde peş peşe veda! Onur Bay'ın ardından Yüsra Geyik'te diziden ayrılıyor

Türkiye'nin en uzun soluklu dizilerinden biri olan Arka Sokaklar yaklaşık 15 sezondur büyük ekranlarda yerini alıyor. Sevilen polisiye dizisinden ise ayrılık haberleri gelmeye devam ediyor. Dizide komise Hüsnü Çoban'ın çocuklarına hayat veren Onur Bay'ın vedasının ardından, Yüsra Geyik'in de ayrılacağı öne sürüldü. 15 sezondur dizide ye ralan güzel oyuncunun ayrılık kararı ise dizinin sıkı takipçilerini hüsrana uğrattı.

FENOMEN DİZİDE PEŞ PEŞE İKİ VEDA

Kanal D'nin fenomen dizisi Arka Sokalar'da ayılık rüzgarları eziyor. Yaklaşık 15 yıldır sabit bir izleyici kitlesine sahip ve her hafta beklenen izlenmeyi yakalayan dizide ayrılık kararları açıklanmaya başlandı. Sezon finaline kısa bir süre kala dizinin ana kadrosundan olan Onur Bay ve Yüsra Geyik'in ayrılık kararı aldığı iddia edildi.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, "15 yıldır dizide Tekin rolüne hayat veren Onur Bay'ın projeye veda edeceği ortaya çıktı. 25 yaşındaki Bay, 10 yaşından beri dizide oynuyordu. " denildi. Bay'ın ayrılık kararının ardından kısa bir süre sonra ikinci bir yarılık kararı ise güzel oyuncu Yüsra Geyik'ten geldi. Sevilen dizide Hüsnü Çoban'ın kızı Zeliş'i canlandıra Geyik de projeden ayrılacağı açıklandı.