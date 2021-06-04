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Arka Sokaklar dizisinde peş peşe veda! Onur Bay'ın ardından Yüsra Geyik'te diziden ayrılıyor

04.06.2021 09:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yıllardır Kanal D ekranlarında konumunu koruyan Arka Sokaklar dizisinde peş peşe vedalar başladı. Geçtiğimiz günlerde dizinin Tekin'i Onur Bay'ın ayrılık kararının ardından, ablası Zeliş'e hayat veren Yüsra Geyik'inde diziden ayrılacağı iddia ediliyor. Sevilen dizinin ana karakterleri arasında yer alan oyuncuların gidişi ise dizinin hayranlarını üzdü...

Arka Sokaklar dizisinde peş peşe veda! Onur Bay'ın ardından Yüsra Geyik'te diziden ayrılıyor

Türkiye'nin en uzun soluklu dizilerinden biri olan Arka Sokaklar yaklaşık 15 sezondur büyük ekranlarda yerini alıyor. Sevilen polisiye dizisinden ise ayrılık haberleri gelmeye devam ediyor. Dizide komise Hüsnü Çoban'ın çocuklarına hayat veren Onur Bay'ın vedasının ardından, Yüsra Geyik'in de ayrılacağı öne sürüldü. 15 sezondur dizide ye ralan güzel oyuncunun ayrılık kararı ise dizinin sıkı takipçilerini hüsrana uğrattı.

FENOMEN DİZİDE PEŞ PEŞE İKİ VEDA

Kanal D'nin fenomen dizisi Arka Sokalar'da ayılık rüzgarları eziyor. Yaklaşık 15 yıldır sabit bir izleyici kitlesine sahip ve her hafta beklenen izlenmeyi yakalayan dizide ayrılık kararları açıklanmaya başlandı. Sezon finaline kısa bir süre kala dizinin ana kadrosundan olan Onur Bay ve Yüsra Geyik'in ayrılık kararı aldığı iddia edildi.

Arka Sokaklar dizisinde peş peşe veda! Onur Bay'ın ardından Yüsra Geyik'te diziden ayrılıyor

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, "15 yıldır dizide Tekin rolüne hayat veren Onur Bay'ın projeye veda edeceği ortaya çıktı. 25 yaşındaki Bay, 10 yaşından beri dizide oynuyordu. " denildi. Bay'ın ayrılık kararının ardından kısa bir süre sonra ikinci bir yarılık kararı ise güzel oyuncu Yüsra Geyik'ten geldi. Sevilen dizide Hüsnü Çoban'ın kızı Zeliş'i canlandıra Geyik de projeden ayrılacağı açıklandı.

Arka Sokaklar dizisinde peş peşe veda! Onur Bay'ın ardından Yüsra Geyik'te diziden ayrılıyor

YÜSRA GEYİK KİMDİR?

Yüsra Geyik, 21 Haziran 1990 tarihinde Samsun'da dünyaya geldi. İlkokul 1. sınıfı Samsun'da okuduktan sonra ailesinin taşınması üzerine 2. sınıfa İstanbul Ataköy'deki 60.yıl Ataköy İlköğretim Okulu'nda devam etti.

Henüz dördüncü sınıftayken okullarına gelen bir tiyatro kursuyla tiyatro hayatına başladı. Eğitimini Sanat Tasarım Fakültesi Grafik Bölümü'nde tamamladı 13 yaşında kameralarla tanışan Yüsra Geyik ilk olarak Hayat Bilgisi dizisinde rol aldı. Asıl popülerliğini ise Arka Sokaklar dizisiyle yakaladı. 2006 yılından bu yana Arka Sokaklar dizisinin kadrosunda yer alan Yüsra Geyik, "Zeliş" karakterini canlandırmaktadır.

![Arka Sokaklar dizisinde peş peşe veda! Onur Bay'ın ardından Yüsra Geyik'te diziden ayrılıyor

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Anahtar Kelimeler:
Kanal D Arka Sokaklar dizisi
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Okuyucu Yorumları 1 yorum
keşke dizi final yapsa erkek bu dizi kadar erkek düşmanı bir dizi daha varmı

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