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Arka Sokaklar'ın Engin komiseri İlker İnanoğlu açıkladı! Çekimlerine ara verilen Arka Sokaklar kanal değiştirecek mi?

30.11.2022 21:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kanal D'de 17 sezondur yayınlanan fenomen dizi Arka Sokaklar'ın çekimlerine sürpriz bir şekilde ara verilmişti. Gazeteci Cüneyt Özdemir, Arka Sokaklar'ın yapımcısı olan, kayınpederi Türker İnanoğlu'nun rahatsızlığı nedeniyle çekimlerin durdurduğunu açıklamıştı. Arka Sokaklar'ın yeni yılda kanal değiştireceği haberleri de ortaya atıldı. Arka Sokaklar'da Engin komiser rolünü canlandıran, Türker İnanoğlu'nun da oğlu olan İlker İnanoğlu'ndan ise konuyla ilgili açıklama geldi.

Arka Sokaklar'ın Engin komiseri İlker İnanoğlu açıkladı! Çekimlerine ara verilen Arka Sokaklar kanal değiştirecek mi?

Başrollerini Zafer Ergin, Özgür Ozan, İlker İnanoğlu, Oya Okar ve Ozan Çolakoğlu gibi isimlerin paylaştığı fenomen dizi Arka Sokaklar'ın çekimlerine 45 gün zorunlu ara verildiği açıklanmıştı. Yapım şirketi Erler Film, çalışanlara bir mesaj yollayarak alınan kararı duyurmuştu. Türker İnanoğlu'nun damadı olan ünlü gazeteci Cüneyt Özdemir de diziyle ilgili kararı sosyal medyadan açıklamış ve "Arka Sokaklar dizisi yapımcısı Türker İnanoğlu’nun rahatsızlığı nedeniyle 45 gün yayına ara vermiştir. En kısa zamanda ekranlara dönecektir" demişti.

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ARKA SOKAKLAR KANAL MI DEĞİŞTİRİYOR?

Ancak bu arada Arka Sokaklar'la ilgili başka bir iddia da ortaya atıldı. Dizinin biteceği ya da başka kanala transfer dedikoduları konuşulmaya başlandı. 

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Arka Sokaklar'ın yeni yıldan itibaren kanal değiştireceği ve Atv'de ekrana geleceği haberleri ortaya atıldı.

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Dizinin yapımcısı Türker İnanoğlu'nun oğlu İlker İnanoğlu ise bu iddialara son noktayı koydu. Arka Sokaklar'da Engin komiser rolüne de hayat veren İnanoğlu, tv100'de ekrana gelen Magazin Hattı programına açıklama yaptı.

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ÜNLÜ OYUNCU SON NOKTAYI KOYDU

Babasının sağlık durumunun iyiye gittiğini ifade eden ünlü oyuncu, "Devam edeceğiz inşallah. Babamın sağlığıyla uğraşıyorduk. Kalça kemiği kırılmıştı. Şimdi eve geçti, sağlık durumu yavaş yavaş iyiye gittiği için inşallah devam edeceğiz" dedi.

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Kanal değiştirme iddialarını da yalanlayan İlker İnanoğlu, "Yok o doğru bir haber değil" yanıtını verdi.

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