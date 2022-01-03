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  4. Arka Sokaklar'ın Ezgi'si Ela Yörüklü cesur pozlarıyla Instagram'ı sallıyor!

Arka Sokaklar'ın Ezgi'si Ela Yörüklü cesur pozlarıyla Instagram'ı sallıyor!

03.01.2022 11:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türk televizyonlarının en uzun soluklu dizilerinden olan Arka Sokaklar'da hayat verdiği 'Ezgi' karakteriyle beğeni toplayan güzel oyuncu Ela Yörüklü, sosyal medya hesabından paylaştığı iddialı pozlarıyla yorum yağmuruna tutuluyor.

Arka Sokaklar'ın Ezgi'si Ela Yörüklü cesur pozlarıyla Instagram'ı sallıyor!

Kadrosunda Özgür Ozan, Şevket Çoruh, Zafer Ergin ve Oya Okar gibi isimlerin yer aldığı Arka Sokaklar dizisi, her hafta seyirciyi ekrana kilitlemeye devam ediyor. Dizide hayat verdiği 'Ezgi' karakteriyle adından söz ettiren Ela Yörüklü, Instagram hesabındaki cesur paylaşımlarıyla dikkat çekiyor.

1998 yılında Bursa'da dünyaya gelen Ela Yörüklü, Uludağ Üniversitesi'nde Veterinerlik okuyor.

Arka Sokaklar'ın Ezgi'si Ela Yörüklü cesur pozlarıyla Instagram'ı sallıyor!

Öğrenciliği devam ederken oyunculuk eğitimi alan Yörüklü, ilk oyunculuk deneyimini Kalk Gidelim isimli diziyle yaşadı.

Arka Sokaklar'ın Ezgi'si Ela Yörüklü cesur pozlarıyla Instagram'ı sallıyor!

Şimdilerde Arka Sokaklar dizisinde hayat verdiği 'Ezgi' karakteriyle Türkiye'yi ekrana kilitleyen Yörüklü'nün, Instagram'da 240 binden fazla takipçisi bulunuyor.

Arka Sokaklar'ın Ezgi'si Ela Yörüklü cesur pozlarıyla Instagram'ı sallıyor!

Yörüklü'nün iddialı pozlarına, ''Kölen olmak istiyorum'', ''Ela Hanım bu ne güzellik'' ve ''On numara fizik!'' gibi yorumlar yapılıyor.

Arka Sokaklar'ın Ezgi'si Ela Yörüklü cesur pozlarıyla Instagram'ı sallıyor!

Arka Sokaklar'ın Ezgi'si Ela Yörüklü cesur pozlarıyla Instagram'ı sallıyor!

Arka Sokaklar'ın Ezgi'si Ela Yörüklü cesur pozlarıyla Instagram'ı sallıyor!

Arka Sokaklar'ın Ezgi'si Ela Yörüklü cesur pozlarıyla Instagram'ı sallıyor!

Arka Sokaklar'ın Ezgi'si Ela Yörüklü cesur pozlarıyla Instagram'ı sallıyor!

Arka Sokaklar'ın Ezgi'si Ela Yörüklü cesur pozlarıyla Instagram'ı sallıyor!

Arka Sokaklar'ın Ezgi'si Ela Yörüklü cesur pozlarıyla Instagram'ı sallıyor!


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Anahtar Kelimeler:
Kanal D Arka Sokaklar dizisi
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