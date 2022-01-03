Arka Sokaklar'ın Ezgi'si Ela Yörüklü cesur pozlarıyla Instagram'ı sallıyor!

Kadrosunda Özgür Ozan, Şevket Çoruh, Zafer Ergin ve Oya Okar gibi isimlerin yer aldığı Arka Sokaklar dizisi, her hafta seyirciyi ekrana kilitlemeye devam ediyor. Dizide hayat verdiği 'Ezgi' karakteriyle adından söz ettiren Ela Yörüklü, Instagram hesabındaki cesur paylaşımlarıyla dikkat çekiyor.

1998 yılında Bursa'da dünyaya gelen Ela Yörüklü, Uludağ Üniversitesi'nde Veterinerlik okuyor.

Öğrenciliği devam ederken oyunculuk eğitimi alan Yörüklü, ilk oyunculuk deneyimini Kalk Gidelim isimli diziyle yaşadı.

Şimdilerde Arka Sokaklar dizisinde hayat verdiği 'Ezgi' karakteriyle Türkiye'yi ekrana kilitleyen Yörüklü'nün, Instagram'da 240 binden fazla takipçisi bulunuyor.

Yörüklü'nün iddialı pozlarına, ''Kölen olmak istiyorum'', ''Ela Hanım bu ne güzellik'' ve ''On numara fizik!'' gibi yorumlar yapılıyor.



