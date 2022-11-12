Arka Sokaklar'ın Hakan'ı Ozan Çobanoğlu'nun eşi de çok ünlü çıktı! Gören şaştı kaldı

Başrollerini Zafer Ergin, Özgür Ozan, Oya Okar gibi isimlerin paylaştığı Arka Sokaklar dizisiyle adından söz ettiren Ozan Çobanoğlu'nun eşi meğer hepimizin tanıdığı ünlü sunucuymuş...

Aslen Karslı olan Ozan Çobanoğlu, Hacettepe Üniversitesi'nde oyunculuk eğitimi aldı. Bir dönem İzmir ve Ankara Devlet Tiyatroları'nda görev yapan ünlü oyuncu, 2015 yılından beri Konya Devlet Tiyatrosu'nun kadrolu elemanı.

2002 yılında yayınlanan Sırlar Dünyası dizisiyle ekran yolculuğuna çıkan Ozan Çobanoğlu; Çocuklar Duymasın, Şubat Soğuğu, Yağmurdan Sonra, Beşinci Boyut, İffet, Galip Derviş ve Küçük Ağa gibi yapımlarda rol aldı.

Şimdilerde Arka Sokaklar dizisinde kamera karşısına geçen yıldızın eşi de tanıdık çıktı.

Ozan Çobanoğlu, 2016 yılında ünlü sunucu Ezgi Sertel ile dünyaevine girdi.

Ezgi Sertel; Lezzet Haritası, Gelinim Mutfakta, Fazlası Zarar gibi programların sunuculuğunu yaptı.

Ünlü çiftin Tibet ve Mert adında iki oğlu bulunuyor.

Ezgi Sertel ve Ozan Çobanoğlu, mutluluk pozlarını sık sık takipçilerinin beğenisine sunuyor.



