MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Arka Sokaklar'ın Hakan'ı Ozan Çobanoğlu'nun eşi de çok ünlü çıktı! Gören şaştı kaldı

Arka Sokaklar'ın Hakan'ı Ozan Çobanoğlu'nun eşi de çok ünlü çıktı! Gören şaştı kaldı

12.11.2022 14:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2016 yılından beri rol aldığı Arka Sokaklar dizisinde 'Hakan' karakterine hayat veren ünlü oyuncu Ozan Çobanoğlu'nun eşi bakın kim çıktı.

Arka Sokaklar'ın Hakan'ı Ozan Çobanoğlu'nun eşi de çok ünlü çıktı! Gören şaştı kaldı

Başrollerini Zafer Ergin, Özgür Ozan, Oya Okar gibi isimlerin paylaştığı Arka Sokaklar dizisiyle adından söz ettiren Ozan Çobanoğlu'nun eşi meğer hepimizin tanıdığı ünlü sunucuymuş...

Aslen Karslı olan Ozan Çobanoğlu, Hacettepe Üniversitesi'nde oyunculuk eğitimi aldı. Bir dönem İzmir ve Ankara Devlet Tiyatroları'nda görev yapan ünlü oyuncu, 2015 yılından beri Konya Devlet Tiyatrosu'nun kadrolu elemanı.

Arka Sokaklar'ın Hakan'ı Ozan Çobanoğlu'nun eşi de çok ünlü çıktı! Gören şaştı kaldı

2002 yılında yayınlanan Sırlar Dünyası dizisiyle ekran yolculuğuna çıkan Ozan Çobanoğlu; Çocuklar Duymasın, Şubat Soğuğu, Yağmurdan Sonra, Beşinci Boyut, İffet, Galip Derviş ve Küçük Ağa gibi yapımlarda rol aldı.

Arka Sokaklar'ın Hakan'ı Ozan Çobanoğlu'nun eşi de çok ünlü çıktı! Gören şaştı kaldı

Şimdilerde Arka Sokaklar dizisinde kamera karşısına geçen yıldızın eşi de tanıdık çıktı.

Arka Sokaklar'ın Hakan'ı Ozan Çobanoğlu'nun eşi de çok ünlü çıktı! Gören şaştı kaldı

Ozan Çobanoğlu, 2016 yılında ünlü sunucu Ezgi Sertel ile dünyaevine girdi.

Arka Sokaklar'ın Hakan'ı Ozan Çobanoğlu'nun eşi de çok ünlü çıktı! Gören şaştı kaldı

Ezgi Sertel; Lezzet Haritası, Gelinim Mutfakta, Fazlası Zarar gibi programların sunuculuğunu yaptı.

Arka Sokaklar'ın Hakan'ı Ozan Çobanoğlu'nun eşi de çok ünlü çıktı! Gören şaştı kaldı

Ünlü çiftin Tibet ve Mert adında iki oğlu bulunuyor.

Arka Sokaklar'ın Hakan'ı Ozan Çobanoğlu'nun eşi de çok ünlü çıktı! Gören şaştı kaldı

Ezgi Sertel ve Ozan Çobanoğlu, mutluluk pozlarını sık sık takipçilerinin beğenisine sunuyor.

Arka Sokaklar'ın Hakan'ı Ozan Çobanoğlu'nun eşi de çok ünlü çıktı! Gören şaştı kaldı

Arka Sokaklar'ın Hakan'ı Ozan Çobanoğlu'nun eşi de çok ünlü çıktı! Gören şaştı kaldı

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Mini eteği giyince kendinden geçti! 'Beni çıldırtıyorsun'Mini eteği giyince kendinden geçti! 'Beni çıldırtıyorsun'
Ünlü şarkıcının kızı evlendi! Nihat Hatipoğlu'lu düğün gündem olduÜnlü şarkıcının kızı evlendi! Nihat Hatipoğlu'lu düğün gündem oldu
'Cinsel ilişki' isteği sosyal medyayı salladı! Fragmanda...'Cinsel ilişki' isteği sosyal medyayı salladı! Fragmanda...
Anahtar Kelimeler:
Ozan Çobanoğlu arka sokaklar

En Çok Okunan Haberler

Akaryakıt fiyatlarında sevindiren gelişme! İndirim haberi geldi

Akaryakıt fiyatlarında sevindiren gelişme! İndirim haberi geldi

Mehmet Ali Erbil'in Kadıköy meydanında yalın ayak gezerken görüntülenmişti! Sebebi ortaya çıktı

Mehmet Ali Erbil'in Kadıköy meydanında yalın ayak gezerken görüntülenmişti! Sebebi ortaya çıktı

EYT'de prim ve yaş şartı netleşti: 'İhtiyaç var, mümkün değil!'

EYT'de prim ve yaş şartı netleşti: 'İhtiyaç var, mümkün değil!'

Erdoğan "Bu adamı Biden saklıyor" diyerek yaşadığı yeri açıkladı!

Erdoğan "Bu adamı Biden saklıyor" diyerek yaşadığı yeri açıkladı!

Taraflar masadan kalktı! Yönetim Gençlerbirliği'nin talebi karşısında şaşkına döndü

Taraflar masadan kalktı! Yönetim Gençlerbirliği'nin talebi karşısında şaşkına döndü

Komandolar etrafını sardı, köşeye sıkıştılar! Mağaradan birer birer böyle çıktılar

Komandolar etrafını sardı, köşeye sıkıştılar! Mağaradan birer birer böyle çıktılar

İlginizi Çekebilir

Böylesini ne duydunuz ne gördünüz! Sütle karıştırın ve olacakları bekleyin

Böylesini ne duydunuz ne gördünüz! Sütle karıştırın ve olacakları bekleyin

Cinsel gücü zirveye çıkarır

Cinsel gücü zirveye çıkarır

11.11 Süper Final! Son gün, acele edin! Tüm fırsatlar burada...

11.11 Süper Final! Son gün, acele edin! Tüm fırsatlar burada...

Bu kış ihtiyaç duyacağınız tek çorba! Videolu anlatım

Bu kış ihtiyaç duyacağınız tek çorba! Videolu anlatım

Yılan zehirlenmesi kadar etkili: Organ yetmezliğine neden oluyor

Yılan zehirlenmesi kadar etkili: Organ yetmezliğine neden oluyor

Stanley termos ve soğutucu çantalardaki indirimi kaçırmayın! Bir kez alın, ömür boyu kullanın

Stanley termos ve soğutucu çantalardaki indirimi kaçırmayın! Bir kez alın, ömür boyu kullanın

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.