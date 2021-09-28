Arka Sokaklar'ın Melek'inin kardeşiyle ilgili az bilinen bilgi! Bakın Derya Beşerler kiminle evli?

Ünlü oyuncu Zeynep Beşerler; Türkler Çıldırmış Olmalı, Sultanın Sırrı, Mavi Pansiyon, N'apcaz Şimdi? gibi sinema filmlerinin yanı sıra Ihlamurlar Altında, Arka Sokaklar gibi başarılı dizi projelerinin oyuncu kadrosunda da yer aldı. Oyunculuğuyla takdir toplayan Zeynep Beşerler'in kardeşi Derya Beşerler de birden fazla dizi projesinde yer aldı. İşte Derya Beşerler'in oynadığı diziler...

DERYA BEŞERLER'İN OYNADIĞI DİZİLER

Derya Beşerler 13 Şubat 2019 - 16 Ekim 2019 tarihleri arasında yayınlanan ve başrollerinde Burcu Biricik ile Barış Arduç'un yer aldığı "Kuzgun" adlı dizide rol aldı. Ayrıca 24 Ekim 2017 - 11 Aralık 2018 tarihleri arasında yayınlanan, başrollerinde Gökçe Bahadır, Aslıhan Gürbüz, Bade İşçil ve Tülin Özen gibi başarılı oyuncuların yer aldığı popüler dizi Ufak Tefek Cinayetler'in oyuncu kadrosunda yer aldı. Derya Beşerler, söz konusu dizide "Esra" rolüne hayat verdi. 1985 İzmir doğumlu 36 yaşındaki Derya Beşerler bu rolüyle dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

DERYA BEŞERLER KİMDİR?

36 yaşındaki Derya Beşerler Yeditepe Üniversitesi Sinema ve Televizyon Bölümü'nü tamamladı. Ayrıca Müjdat Gezen Sanat Tiyatrosu'nda oyunculuk eğitimi aldı. Derya Beşerler 1.71 metre boyunda, 55 kilo ve Boğa burcudur. Beşerler, 2015'de Gripin grubunun solisti Birol Namoğlu ile evlendi.



