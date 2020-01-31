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Arka Sokaklar'ın Melek Komiseri Zeynep Beşerler ekranlara dönmeyi düşünmüyor!

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.01.2020 11:03 | Son Güncelleme

Birçok dizide ve filmde rol alan son olarak da Arka Sokaklar dizisinde yer alan Zeynep Beşerler bir süredir ekranlarda yoktu. Zeynep Beşerler uzun süre sonra ortaya çıktı.

Arka Sokaklar'ın Melek Komiseri Zeynep Beşerler ekranlara dönmeyi düşünmüyor!

Tarkan'ın Dudu klibiyle tanınan Zeynep Beşerler buradaki şöhretini, rol aldığı Arka Sokaklar dizisinde büyük bir üne kavuşturmuştu. 17 yıldır ekran önünde olan Beşerler bir süredir ortalarda görünmüyordu.

Arka Sokaklardan sonra ekranda yer almayan Beşerler daha sonra ise evlenip çocuk sahibi olmuştu. Zeynep Beşerler, uzun yıllardır ortalarda yoktu. Oyunculuğa dönme niyeti olmadığını belirten Beşerler, keyfinin yerinde olduğunu söyledi.

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ZEYNEP BEŞERLER KİMDİR?

Zeynep Beşerler, 1 Ağustos 1979 tarihinde İzmir'de doğmuştur. Babası avukat, annesi bir ilaç firmasının temsilcisiydi. Bir kız kardeşi vardır. Şarkıcı Sıla çocukluk arkadaşıdır.İstanbul ÜniversitesiFransız Dili ve Edebiyatı bölümü 3. Sınıftayken okulu bıraktı. Bir arkadaşının gece kulübünde tanıştığı yönetmen Sinan Çetinsayesinde reklam filmlerinde oynamaya başladı. ilk oynadığı reklam filmi Kinetix reklamıdır. Bu reklamdan sonra Number 1 TV'den gelen teklifi değerlendirip, moda, spor, yarış gibi birçok program yaptı.Tarkan'ın Dudu klibinde oynadı. O sıra Uğur Yücel'le tanıştı ve Alacakaranlık Kuşağı'nda oynamaya başladı.

2005 yılında "Ihlamurlar Altında" adlı dizide Bülent İnal, Tuba Büyüküstün,Sinan Tuzcu, Özge Borak, Billur Kalkavan, Nur Sürer, Erkan Bektaş, Fırat Tanış, Avni Yalçın ile birlikte oynadı.

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Arka Sokaklar'ın Melek Komiseri, Zeynep Beşerler,

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