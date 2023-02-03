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Arka Sokaklar'ın Metin'i Furkan Göksel aşk pozlarını sildi! Eski aşktan cesur pozlar geldi

03.02.2023 10:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Arka Sokaklar dizisinde Metin Çoban karakterine hayat veren Furkan Göksel uzun süredir birlikte olduğu Kader Bozkurt ile pozlarını sildi. İkili karşılıklı pozlarını kaldırdı. Bozkurt ise son dönemde verdiği cesur pozlarla dikkat çekti.

Arka Sokaklar'ın Metin'i Furkan Göksel aşk pozlarını sildi! Eski aşktan cesur pozlar geldi

Final bölümü yayınlanmadan apar topar biten Arka Sokaklar dizisinde Metin Çoban karakterine hayat veren Furkan Göksel'in özel hayatı zaman zaman gündem oluyor.

Genç oyuncunun sevgilisi güzelliğiyle dikkat çekiyordu ancak iddialara göre aşk bitti.

Arka Sokaklar'da yıllardır yer alan ve adeta dizinin içinde büyüyen Furkan Göksel'in sevgilisi Kader Bozkurt ile pozlarını silmesi gözlerden kaçmadı.

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Karşılıklı silinen pozlardan sonra Bozkurt'tan iddialı pozlar da geldi.

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Eski aşkın pozlarını görenler "Ayrılık yaramış", "Kıskandırma çabalarımı" yorumlarında bulundu.

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