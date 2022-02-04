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Arka Sokaklar'ın Metin'i Furkan Göksel sevgilisini öpmeye doyamadı! Sevgilisi güzelliğiyle büyüledi

04.02.2022 10:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Başrollerini Özgür Ozan, Şevket Çoruh, Oya Okar, Ela Yörüklü gibi isimlerin paylaştığı Arka Sokaklar dizisi, Türk televizyonlarının en uzun soluklu dizileri arasında yer alıyor. Dizide Hüsnü Çoban'ın oğlu Metin'i canlandıran Furkan Göksel, sevgilisiyle verdiği sarmaş dolaş pozlarla dikkat çekti.

Arka Sokaklar'ın Metin'i Furkan Göksel sevgilisini öpmeye doyamadı! Sevgilisi güzelliğiyle büyüledi

2006 yılından beri yer aldığı Arka Sokaklar dizisiyle milyonların tanıdığı bir isim haline gelen Furkan Göksel, şimdilerde Kader Bozkurt ile aşk yaşıyor. Furkan Göksel ve Kader Bozkurt'un aşk pozlarına, sosyal medyada yorum yağıyor.

1994 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Furkan Göksel, 12 yaşında başladığı Arka Sokaklar dizisinde 16 yıl boyunca yer aldı.

Arka Sokaklar'ın Metin'i Furkan Göksel'in sevgilisiyle sarmaş dolaş pozlarına bakın! Öpmeye doyamadı

Özel hayatıyla gündeme gelmekten kaçınan Göksel, şimdilerde aşk sarhoşu...

Arka Sokaklar'ın Metin'i Furkan Göksel'in sevgilisiyle sarmaş dolaş pozlarına bakın! Öpmeye doyamadı

Kader Bozkurt, oyuncu sevgilisi Furkan Göksel ile pozlarını Instagram hesabından takipçileriyle paylaşıyor. Bozkurt, sevgi dolu paylaşımlarına ''Kalbe çiçek açtıran'', ''Oyun arkadaşım'' ve ''Aşk ortağım'' gibi notlar düşüyor.

Arka Sokaklar'ın Metin'i Furkan Göksel'in sevgilisiyle sarmaş dolaş pozlarına yorum yağdı!

Furkan Göksel ve Kader Bozkurt'un aşk pozlarına sosyal medyada ''Büyümüş de aşık olmuş'' ve ''Fıstık gibi kız'' tarzında yorumlar yapılıyor.

Arka Sokaklar'ın Metin'i Furkan Göksel'in sevgilisiyle sarmaş dolaş pozlarına yorum yağdı!

Furkan Göksel'in sevgilisi Kader Bozkurt, güzelliğiyle dikkatleri üzerine çekiyor.

Arka Sokaklar'ın Metin'i Furkan Göksel'in sevgilisiyle sarmaş dolaş pozlarına bakın! Öpmeye doyamadı

Arka Sokaklar'ın Metin'i Furkan Göksel'in sevgilisiyle sarmaş dolaş pozlarına bakın! Öpmeye doyamadı


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Anahtar Kelimeler:
Kanal D Arka Sokaklar dizisi
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