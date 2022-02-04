Arka Sokaklar'ın Metin'i Furkan Göksel sevgilisini öpmeye doyamadı! Sevgilisi güzelliğiyle büyüledi

2006 yılından beri yer aldığı Arka Sokaklar dizisiyle milyonların tanıdığı bir isim haline gelen Furkan Göksel, şimdilerde Kader Bozkurt ile aşk yaşıyor. Furkan Göksel ve Kader Bozkurt'un aşk pozlarına, sosyal medyada yorum yağıyor.

1994 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Furkan Göksel, 12 yaşında başladığı Arka Sokaklar dizisinde 16 yıl boyunca yer aldı.

Özel hayatıyla gündeme gelmekten kaçınan Göksel, şimdilerde aşk sarhoşu...

Kader Bozkurt, oyuncu sevgilisi Furkan Göksel ile pozlarını Instagram hesabından takipçileriyle paylaşıyor. Bozkurt, sevgi dolu paylaşımlarına ''Kalbe çiçek açtıran'', ''Oyun arkadaşım'' ve ''Aşk ortağım'' gibi notlar düşüyor.

Furkan Göksel ve Kader Bozkurt'un aşk pozlarına sosyal medyada ''Büyümüş de aşık olmuş'' ve ''Fıstık gibi kız'' tarzında yorumlar yapılıyor.

Furkan Göksel'in sevgilisi Kader Bozkurt, güzelliğiyle dikkatleri üzerine çekiyor.



