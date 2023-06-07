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Arka Sokaklar'ın Murat Komiser'i son halini paylaştı! Sessizliğe bürünen Murat Pektaş'a takipçileri kayıtsız kalamadı

07.06.2023 20:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

17 sezondur ekranlara gelen Arka Sokaklar dizisi final bölümü yayınlanmadan belirsiz bir şekilde sona erdi. Dizide Murat Komiser'e hayat veren oyuncu Uğur Pektaş bir süredir sosyal medyada paylaşım yapmıyordu. Yeni halini paylaşan Uğur Pektaş'a takipçileri kayıtsız kalamadı.

Arka Sokaklar'ın Murat Komiser'i son halini paylaştı! Sessizliğe bürünen Murat Pektaş'a takipçileri kayıtsız kalamadı

Ekranların sevilen dizisi Arka Sokaklar kesintisiz 17 sezondur ekranlardaydı. Polisiye dram türünü ele alan dizinin oyuncu kadrosunda yer alan Uğur Pektaş, canlandırdığı Murat Komiser rolü ile hafızalara kazınmıştı. Uğur Pektaş'ın son hali ortaya çıktı.

SON HALİ ORTAYA ÇIKTI

Uğur Pektaş yeni halini Instagram hesabında paylaştı.

UĞUR PEKTAŞ'IN SON HALİ

Pektaş paylaşımının altına, "Baktın diye gördün mü sandın?
Duydun diye anladın mı sandın? Sandıklarını, yoksa gerçek mi sandın?" notunu düştü.

Uğur Pektaş'ın takipçilerinden, "Ha şöyle gül yüzünü görelim yakışıklı yüzünü görelim.", "Karizmatik adam", "Yakışıklı abim seni arka sokaklar da görmek istiyoruz" şeklinde yorumlar geldi.

uğur pektaş 2

Instagram hesabından paylaşımlar yapan Uğur Pektaş'ın 95 bin takipçisi bulunuyor.

uğur pektaş

2005 yılında Survivor'a katılan Pektaş yarışmadan şampiyon olarak ayrılmıştı.

Şimdilerde 43 yaşında olan oyuncu magazin dünyasından uzak bir hayat yaşıyor.


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