Arka Sokaklar'ın Murat Komiser'i Uğur Pektaş son haliyle şaşkına çevirdi! Oyunculuğu bırakıp maneviyata yönelmişti...

En son Survivor yarışmasında sevenleriyle buluşan Uğur Pektaş, şimdilerde arka planda bir hayat sürmeyi denese de, hayranları bir dönemin jönünü sosyal medyada da yalnız bırakmıyor.

Arnavut asıllı bir ailenin oğlu olan Uğur Pektaş, lisans eğitimini turizm işletmeciliği üzerine yaptı.

2005 yılında Survivor'a katılarak şöhret kapısını aralayan yıldız, yalnızca 1 yıl sonra kendisini Arka Sokaklar setinde buldu.

16 yıl boyunca Arka Sokaklar dizisinde rol alan Uğur Pektaş, diziden ayrıldıktan 4 yıl sonra yeniden Survivor'a katıldı.

İŞTE SON HALİ

Sosyal medyada epey aktif olan Uğur Pektaş'ın 43 yaşında olduğunu duyanlar inanamıyor.

Maneviyata yönelen Pektaş'a ''Yıllar geçti ama hala karizma'' ve ''Zaman sizin için durmuş'' tarzında övgü dolu yorumlar yapılıyor.

2008-2011 yılları arasında Gamze Özçelik ile evli olan yakışıklı oyuncunun Murathan adında bir oğlu var.



