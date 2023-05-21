Arka Sokaklar'ın Özge'siydi! Sevda Dalgıç'ın son halini görenler tanıyamıyor

Sevda Dalgıç, Arka Sıradakiler'deki Özge karakteriyle izleyicilerin hafızasında yer eden isimlerden biri oldu. FOX TV ekranlarında yayınlanan ve kült gençlik dizilerinden olan Arka Sıradakiler, yayınlandığı döneme damgasını vurarak, reyting rekorları kırmıştı. Dizide yer alan birbirinden renkli karakterler bugün dahi takip edilirken, Sevda Dalgıç'ın değişimi görenleri hayrete düşürdü.

Dalgıç, Arka sıradakiler dizisi bittikten sonra uzun bir süre ekranlarda görünmemişti. Daha sonra Avlu dizisiyle tekrar izleyicilerin karşısına çıkan oyuncu, Özge karakterinden çok farklı bir görüntüye sahipti.

Avlu dizisinde bir mahkumu canlandıran Sevda Dalgıç kaslı görüntüsüyle de epey şaşırmıştı.

Şu sıralar estetik operasyonları ile konuşulan ünlü oyuncu verdiği bir röportajda yüzündeki değişimle ilgili yapılan yorumlara, 'Kimse aynaya bakmıyor sanırım' diyerek sert çıkmıştı.

Geçtiğimiz yıl Emir Güvenç ile nikah masasına oturan Sevda Dalgıç, oyunculuğun yanı sıra spor eğitmenliği de yapıyor.

"ÖZGE'YE BAK SEN"

Sosyal medyayı da oldukça aktif kullanan oyuncunun Instagram'da 411 bin takipçisi bulunuyor.

Evlilik süreci dahil özel hayatından devamlı olarak paylaşımlar yapan oyuncuya, 'Tanıyamadım', 'Vay Özge'ye bak sen gecekondudan nerelere', 'Çok güzelsin' gibi yorumlar geliyor.

Ünlü oyuncunun paylaşımları kısa sürede yüzlerce kişi tarafından beğenilip yorumlar yapılıyor.





