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Arka Sokaklar'ın Pınar'ı bambaşka bir hayat seçti! Son halini görenler tanıyamadı

03.07.2023 23:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Uzun yıllar ekranlara gelen Arka Sokaklar dizisi bir süredir yayınlanmıyor. Dizide Rıza Baba'nın kızı 'Pınar' karakterine hayat veren oyuncu Pınar Aydın şöhreti bırakıp bambaşka bir hayat seçti. Evlenip Giresun'a yerleşen Pınar Aydın'ın son halini görenler şaştı kaldı.

Arka Sokaklar'ın Pınar'ı bambaşka bir hayat seçti! Son halini görenler tanıyamadı

Pınar Aydın, adını, ilk kez 2004 yılında "Akademi Türkiye" yarışmasıyla duyurdu. Arka Sokaklar, Akasya Durağı gibi ünlü yapımlarda rol alan Pınar Aydın bir süredir ekranlarda görünmüyor. Şimdilerde Giresun'da yaşayan Arka Sokaklar'ın Pınar'ı eşi ve iki oğluyla sakin bir yaşam sürüyor.

Meral Okay, Pelin Akat, Pieter Snapper, Yüksel Aytuğ, Reha Muhtar, Özdemir Erkan ve Cem Ceminay'ın, sunuculuğunu yaptığı Akademi Türkiye yarışmasından üçüncülükle ayrıldı.

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Kısa sürede şöhret basamaklarını tırmanan Pınar Aydın kariyerine oyuncu olarak devam etmişti.

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2006 - 2008 yıllarında Arka Sokaklar dizisinde Pınar Soylu karakterini canlandıran oyuncu Akasya Durağı'nda da rol aldı.

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2015 yılında eski futbolcu Harun Ovalıoğlu ile evlenen Pınar Aydın gözlerden uzak bir yaşam sürüyor.

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Giresun'a yerleşen Pınar Aydın'ın 2 oğlu bulunuyor.

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16 Temmuz 1981 doğumlu ünlü isim şimdilerde 42 yaşında.

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