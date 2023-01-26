Arka Sokaklar'ın Rıza Baba'sı diziye veda etmişti! Gerçek ortaya çıktı... Zafer Ergin "Arka Sokaklar şak diye bitti" dedi

Başrollerini Zafer Ergin, Özgür Ozan, İlker İnanoğlu, Oya Okar, Ozan Çobanoğlu ve Tunç Oğuz'un paylaştığı ekranların en uzun soluklu dizisi Arka Sokaklar dizisi bir süredir yapımcı Türker İnanoğlu'nun hastalığı sebebiyle çekimlerine ara vermişti. "Arka Sokaklar final yaptı mı?" sorusu merak edilirken üzen haber geldi.

"FİNAL YAPMADAN BİTTİ"

17 yıldır Arka Sokaklar dizisinde Rıza Baba rolünü oynayan Zafer Ergin, önceki gün Nişantaşı'nda görüntülendi.

Snob Magazin'in haberine göre, usta oyuncu geçtiğimiz eylül ayında 17'nci sezonuyla izleyiciyle buluşan Arka Sokaklar dizisinin bittiğini söyledi.

ARKA SOKAKLAR FİNAL KARARI

Projede Rıza Baba karakteriyle fenomen olan Ergin, şunları söyledi: "Dizinin bir anda bitmesi bizi üzdü ve şaşırttı. Keşke Türker İnanoğlu, hasta olmasaydı, devam etseydik. O da sonuçta yapımcı, kendince bir takım şeyler gördü herhalde, devam etmedi. Hayatımda ilk defa başıma böyle bir şey geldi. Final yapmadan, şak diye bitti."

"'PARA ALMADAN FİNAL BÖLÜMÜ ÇEKELİM' DİYORLAR"

"Instagram'dan 'Sizi özledik' ve 'Ne zaman başlayacaksınız?' diye mesajlar geliyor" diyen Zafer Ergin "Bizim oyuncu olarak insana ve seyirciye saygımız var. Bize de, 'Kusura bakmayın şunun için bitti' demeleri lazımdı. Ayıptır. Finalin başka havası vardır. Arkadaşlar, 'Para almadan final bölümü' çekelim diyorlar." dedi.

Ergin, "Tekrardan devam eder mi?" sorusuna, "Sizin gibi ben de merak ediyorum" yanıtını verdi.

