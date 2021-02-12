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Arka Sokaklar'ın yıldızı Onur Bay ve Dilara Aksüyek ayrıldı!

12.02.2021 15:04 | Son Güncelleme:
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Arka Sokaklar'ın yıldızı Onur Bay ve Dilara Aksüyek ayrıldı!

Arka Sokaklar'ın genç oyuncusu Onur Bay ile aralarındaki yaş farkı oldukça konuşulan Dilara Aksüyek eleştirilere rağmen birliktelerdi ancak çiftin aşklarına gölge düştü.

İstanbullu Gelin dizisinde İpek karakteriyle izlediğimiz Dilara Aksüyek, gönlünü Arka Sokaklar'ın Tekin'i Onur Bay'a kaptırmıştı. Yaklaşık 4 aydır aşk yaşayan Dilara Aksüyek ve Onur Bay çiftinden ayrılık haberi geldi.

Dilara Aksüyek ve Onur Bay çiftinden ayrılık haberi geldi. Uzun süredir Arka Sokaklar dizisinde Tekin karakterine hayat veren Onur Bay ile İstanbullu Gelin dizisinde rol alan Dilara Aksüyek'in ayrılık haberleri sevenlerini üzdü.

Konu ile ilgili herhangi bir açıklama yapmayan çift, sosyal medyada birbirlerini sildi.

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