Arka Sokaklar'ın yıldızı Onur Bay ve Dilara Aksüyek ayrıldı!

İstanbullu Gelin dizisinde İpek karakteriyle izlediğimiz Dilara Aksüyek, gönlünü Arka Sokaklar'ın Tekin'i Onur Bay'a kaptırmıştı. Yaklaşık 4 aydır aşk yaşayan Dilara Aksüyek ve Onur Bay çiftinden ayrılık haberi geldi.

Dilara Aksüyek ve Onur Bay çiftinden ayrılık haberi geldi. Uzun süredir Arka Sokaklar dizisinde Tekin karakterine hayat veren Onur Bay ile İstanbullu Gelin dizisinde rol alan Dilara Aksüyek'in ayrılık haberleri sevenlerini üzdü.

Konu ile ilgili herhangi bir açıklama yapmayan çift, sosyal medyada birbirlerini sildi.



