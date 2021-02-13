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Arka Sokaklar'ın Zeliş'i Yüsra Geyik Instagram paylaşımıyla olay oldu

13.02.2021 10:51 | Son Güncelleme:
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Arka Sokaklar'ın Zeliş'i Yüsra Geyik Instagram paylaşımıyla olay oldu

Yıllardır Arka Sokaklar dizisinde Hüsnü Çoban'ın kızı Zeliş'i canlandıran Yüsra Geyik, Instagram hesabından sütyensiz gömlekli bir pozunu paylaştı. Oyuncunun paylaşımını gören dizi hayranları "Aman Hüsnü Çoban görmesin" yorumu yaptı.

Kanal D ekranlarında yayınlanan Arka Sokaklar dizisiyle yıldızı parlayan Yüsra Geyik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.

SÜTYENSİZ POZ

Çekimlerde verdiği pozları sık sık Instagram hesabından yayınlayan güzel oyuncu son olarak sutyensiz pozunu paylaştı. Gömleğinin içine iç çamaşırı giymeyen oyuncuya çok sayıda yorum geldi.

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"HÜSNÜ BAŞKAN GÖRMESİN"

Yüsra Geyik'in kısa sürede beğeni yağan fotoğrafına dizinin hayranları da sessiz kalamadı. Arka Sokaklar'da Hüsnü Çoban'ın kızını canlandıran oyuncu için "Hüsnü başkan görmesin" yorumları yapıldı.

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