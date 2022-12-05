Arka Sokaklar'ın Zeliş'i Yüsra Geyik yeni dizisini duyurdu! İddialı projeyle geri dönüyor

Arka Sokaklar ve Camdaki Kız'dan sonra herhangi bir televizyon dizisinde rol almayan Yüsra Geyik, ilk dijital projesi için el sıkıştı.

Lisede grafik eğitimi alan Yüsra Geyik, Hayat Bilgisi dizisiyle ekran yolculuğuna adım atmıştı. Sonrasında 15 yıl boyunca Kanal D'nin polisiye dizisi Arka Sokaklar'da izleyici karşısına geçti.

Yeni projeleri merakla beklenen Yüsra Geyik, Blu TV'nin iddialı dizisi Bozkır ile anlaştı.

Dizinin setinden kareler paylaşan Yüsra Geyik, hayranlarını heyecanlandırdı.

Bozkır dizisinin başrollerini ise Cemre Baysel ve Furkan Andıç paylaşıyor.



