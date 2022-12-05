MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Arka Sokaklar'ın Zeliş'i Yüsra Geyik yeni dizisini duyurdu! İddialı projeyle geri dönüyor

Arka Sokaklar'ın Zeliş'i Yüsra Geyik yeni dizisini duyurdu! İddialı projeyle geri dönüyor

05.12.2022 13:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2006 yılından beri rol aldığı Arka Sokaklar dizisinden ayrılan ünlü oyuncu Yüsra Geyik, Kanal D'nin sevilen dizisi Camdaki Kız'a transfer olmuştu. Camdaki Kız macerası kısa süren Yüsra Geyik'in yeni dizisi belli oldu.

Arka Sokaklar'ın Zeliş'i Yüsra Geyik yeni dizisini duyurdu! İddialı projeyle geri dönüyor

Arka Sokaklar ve Camdaki Kız'dan sonra herhangi bir televizyon dizisinde rol almayan Yüsra Geyik, ilk dijital projesi için el sıkıştı.

Lisede grafik eğitimi alan Yüsra Geyik, Hayat Bilgisi dizisiyle ekran yolculuğuna adım atmıştı. Sonrasında 15 yıl boyunca Kanal D'nin polisiye dizisi Arka Sokaklar'da izleyici karşısına geçti.

Arka Sokaklar'ın Zeliş'i Yüsra Geyik yeni dizisini duyurdu! İddialı projeyle geri dönüyor

Yeni projeleri merakla beklenen Yüsra Geyik, Blu TV'nin iddialı dizisi Bozkır ile anlaştı.

Arka Sokaklar'ın Zeliş'i Yüsra Geyik yeni dizisini duyurdu! İddialı projeyle geri dönüyor

Dizinin setinden kareler paylaşan Yüsra Geyik, hayranlarını heyecanlandırdı.

Arka Sokaklar'ın Zeliş'i Yüsra Geyik yeni dizisini duyurdu! İddialı projeyle geri dönüyor

Bozkır dizisinin başrollerini ise Cemre Baysel ve Furkan Andıç paylaşıyor.

Arka Sokaklar'ın Zeliş'i Yüsra Geyik yeni dizisini duyurdu! İddialı projeyle geri dönüyor

Hem alttan hem üstten dekolte verdi! 'Aman Hüsnü görmesin' Hem alttan hem üstten dekolte verdi! 'Aman Hüsnü görmesin'


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
900 TL'ye sakız alan Ebru Polat'tan asgari ücret yorumu! "Zam olduktan sonra..."900 TL'ye sakız alan Ebru Polat'tan asgari ücret yorumu! "Zam olduktan sonra..."
'Timsah Celil'den yatak pozu! O detay dikkat çekti'Timsah Celil'den yatak pozu! O detay dikkat çekti
Sorular 'pes' dedirtti! Eltiler eşlerini aldattı, gelin de kocasının...Sorular 'pes' dedirtti! Eltiler eşlerini aldattı, gelin de kocasının...
Anahtar Kelimeler:
Bozkır Yüsra Geyik Cemre Baysel Özgür Ozan arka sokaklar ünlü oyuncu

En Çok Okunan Haberler

Tepkiler sonrası G.Saray da açıkladı! Icardi kızlarını alıp ülkesine döndü

Tepkiler sonrası G.Saray da açıkladı! Icardi kızlarını alıp ülkesine döndü

Milyoner'de yıllar sonra bir ilk! 1 milyon TL'ye giderken yarışmaya damgasını vurdu

Milyoner'de yıllar sonra bir ilk! 1 milyon TL'ye giderken yarışmaya damgasını vurdu

Kasım 2022 enflasyon rakamları belli oldu

Kasım 2022 enflasyon rakamları belli oldu

Akaryakıtta inişli çıkışlı ibre: Motorine indirim geliyor!

Akaryakıtta inişli çıkışlı ibre: Motorine indirim geliyor!

Yüzde 90 indirimi duyan koştu! Reyonlarda izdiham, kasada kuyruk

Yüzde 90 indirimi duyan koştu! Reyonlarda izdiham, kasada kuyruk

Oğlu ödül aldı! O anlar sosyal medyayı salladı

Oğlu ödül aldı! O anlar sosyal medyayı salladı

İlginizi Çekebilir

Metabolizmayı canavar gibi yapıyor, yağları bomba gibi patlatıyor!

Metabolizmayı canavar gibi yapıyor, yağları bomba gibi patlatıyor!

Tatilini avantajlarla planlamak isteyenler...

Tatilini avantajlarla planlamak isteyenler...

Çok sevilen o erkek parfümünde 650 TL indirim! Bu fırsat kaçmaz

Çok sevilen o erkek parfümünde 650 TL indirim! Bu fırsat kaçmaz

Panik yarattı: Her 3 insandan birini öldürüyor

Panik yarattı: Her 3 insandan birini öldürüyor

Kadına tecavüz etmek için tüm binanın elektriklerini kesti!

Kadına tecavüz etmek için tüm binanın elektriklerini kesti!

Kış boyunca ayaklarınızı koruyacak rahat ve gösterişli botlarla tanışın

Kış boyunca ayaklarınızı koruyacak rahat ve gösterişli botlarla tanışın

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.