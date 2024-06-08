Ünlü yönetmenin oğluyla aşk yaşıyor! Dilan Çiçek Deniz ile Rafael Cemo Çetin denizin ortasında aşka geldi

Dilan Çiçek Deniz, Tatlı Küçük Yalancılar, Güneşin Kızları, Bodrum Masalı, Çukur, Alev Alev gibi birçok dizide rol aldı.

Deniz, başarılı kariyeri kadar aşk hayatı ile de gündemden düşmüyor. Oyuncu, Sinan Çetin'in kendisi gibi yapımcı olan oğlu Rafael Cemo Çetin ile yeni bir aşka yelken açmıştı.

MUTLU HALLERİ GÖZDEN KAÇMADI

Özel hayatıyla magazin gündeminden düşmeyen güzel oyuncu, konuyla ilgili sorular üzerine, "Her şey yolunda, teşekkür ederim" demekle yetinmişti.

Aramızda Kalmasın'ın haberine göre, yaklaşık iki aydır aşk yaşadıkları konuşulan ikili, önceki günlerde Bodrum'da objektiflere yansıdı.

Ünlü çiftin mutlu halleri gözlerden kaçmazken, Deniz'in aşk dolu bakışları da dikkat çekti. Çiftin denizdeki pozlarına sosyal medyada beğeni geldi.







