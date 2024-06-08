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  4. Ünlü yönetmenin oğluyla aşk yaşıyor! Dilan Çiçek Deniz ile Rafael Cemo Çetin denizin ortasında aşka geldi

Ünlü yönetmenin oğluyla aşk yaşıyor! Dilan Çiçek Deniz ile Rafael Cemo Çetin denizin ortasında aşka geldi

Ceylan Yıldız Ceylan Yıldız Mynet Magazin Editörü
08.06.2024 16:09
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Sosyal medya paylaşımları ve açıklamalarıyla gündemden düşmeyen Dilan Çiçek Deniz bir süredir aşk yaşadığı Sinan Çetin'in oğlu Rafael Cemo Çetin’le, Bodrum tatilinde görüntülendi. Çiftin aşk dolu pozları sosyal medyada gündem oldu.

Ünlü yönetmenin oğluyla aşk yaşıyor! Dilan Çiçek Deniz ile Rafael Cemo Çetin denizin ortasında aşka geldi

Dilan Çiçek Deniz, Tatlı Küçük Yalancılar, Güneşin Kızları, Bodrum Masalı, Çukur, Alev Alev gibi birçok dizide rol aldı.

dilan deniz99

Deniz, başarılı kariyeri kadar aşk hayatı ile de gündemden düşmüyor. Oyuncu, Sinan Çetin'in kendisi gibi yapımcı olan oğlu Rafael Cemo Çetin ile yeni bir aşka yelken açmıştı.

MUTLU HALLERİ GÖZDEN KAÇMADI

Özel hayatıyla magazin gündeminden düşmeyen güzel oyuncu, konuyla ilgili sorular üzerine, "Her şey yolunda, teşekkür ederim" demekle yetinmişti.

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Aramızda Kalmasın'ın haberine göre, yaklaşık iki aydır aşk yaşadıkları konuşulan ikili, önceki günlerde Bodrum'da objektiflere yansıdı.

Ünlü çiftin mutlu halleri gözlerden kaçmazken, Deniz'in aşk dolu bakışları da dikkat çekti. Çiftin denizdeki pozlarına sosyal medyada beğeni geldi.


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Dilan Çiçek Deniz
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