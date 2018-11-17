Arka Sokaklar son bölüm izle! Rıza Baba'nın torunu kaçırılıyor! Arka Sokaklar 496. yeni bölüm fragmanı yayınlandı!

ARKA SOKAKLAR SON BÖLÜMDE NELER OLDU? Hakan ve Nimet’in görev icabı da olsa yakınlaşmasından dolayı Aylin’in içi içini yer. Eve geçtiklerinde İlyas evde beklemektedir. Hakan’ın hayatı ciddi bir şekilde tehlike altındadır. Altan Ruslarla işbirliği halindedir. Ivana isimli, Rus kökenli kadın Türkiye’ye iş birliği için gelmiştir. Ekibimiz istihbarattan bilgi almıştır. Engin gizli görev olarak Ivana’yla yakınlık kuracaktır. Ivana kendisine bir ortak bulduğunu Altan’a söyler. Altan mecburen kabul etmek zorunda kalır. Engin’le Ivana takas yerine birlikte giderler. Herkesin birbirinden gizlediği sırlar su yüzüne çıkmak üzeredir.

Kanal D'nin ekran fenomeni dizisi Arka Sokaklar 16 Kasım 2018 Cuma akşamı 495. son bölümüyle ekrana geldi. Arka Sokaklar son bölümde ekip, silah kaçakçılarıyla karşı karşıya geldi.Rıza Baba ziyaretine kimseyi istemez. Nimet kullandığı maddelerin etkisiyle kendinden geçmiştir. Ekip Nimet’e tuzak kurar. Hakan gizli görev sebebiyle, barda, Nimet’in beline sarılır ve onunla flört eder. Birlikte bardan eve geçerler. Ekip diğer taraftan dinleme yapmaktadır.

ARKA SOKAKLAR 495. BÖLÜM ÖZETİ

Nimet kullandığı maddelerin etkisiyle kendinden geçmiştir. Ekip, Nimet’e tuzak kurar. Hakan, gizli görev sebebiyle, barda, Nimet’in beline sarılır ve onunla flört eder. Birlikte bardan eve geçerler. Ekip, diğer taraftan dinleme yapmaktadır. Hakan ve Nimet’in görev icabı da olsa yakınlaşmasından dolayı Aylin’in içi içini yer. Eve geçtiklerinde İlyas evde beklemektedir. Hakan’ın hayatı ciddi bir şekilde tehlike altındadır.Altan Ruslarla işbirliği halindedir. Ivana isimli, Rus kökenli kadın Türkiye’ye iş birliği için gelmiştir. Ekibimiz istihbarattan bilgi almıştır. Engin gizli görev olarak Ivana’yla yakınlık kuracaktır. Ivana kendisine bir ortak bulduğunu Altan’a söyler. Altan mecburen kabul etmek zorunda kalır. Engin’le Ivana takas yerine birlikte giderler. Herkesin birbirinden gizlediği sırlar su yüzüne çıkmak üzeredir.

