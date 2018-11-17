MAGAZİN

Arka Sokaklar son bölüm izle! Rıza Baba'nın torunu kaçırılıyor! Arka Sokaklar 496. yeni bölüm fragmanı yayınlandı!

DİZİ HABERLERİ  | 17.11.2018 02:22 | Son Güncelleme

Arka Sokaklar dizisinin 496. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Arka Sokaklar yeni bölümde Pınar'ın elinden kaçırılan kızı, Rıza Baba'ya karşı koz kullanmak için kullanılıyor! Torununun kaçırıldığını gören Rıza Baba kötüleşir. Ekip, Ali'nin kızını kurtarmak için tüm imkanlarını kullanır. Mesut, tüm bu planların arkasında olduğunu bildiği kişiyle yüzleşir. İşte Arka Sokaklar yeni bölüm fragmanı ve 495. son bölümde yaşananlar.

Arka Sokaklar son bölüm izle! Rıza Baba'nın torunu kaçırılıyor! Arka Sokaklar 496. yeni bölüm fragmanı yayınlandı!

Kanal D'nin ekran fenomeni dizisi Arka Sokaklar 16 Kasım 2018 Cuma akşamı 495. son bölümüyle ekrana geldi. Arka Sokaklar son bölümde ekip, silah kaçakçılarıyla karşı karşıya geldi.Rıza Baba ziyaretine kimseyi istemez. Nimet kullandığı maddelerin etkisiyle kendinden geçmiştir. Ekip Nimet’e tuzak kurar. Hakan gizli görev sebebiyle, barda, Nimet’in beline sarılır ve onunla flört eder. Birlikte bardan eve geçerler. Ekip diğer taraftan dinleme yapmaktadır.

Arka Sokaklar, heyecan dolu bölümüyle 23 Kasım Cuma akşamı saat 20.00'de Kanal D'de!

ARKA SOKAKLAR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Hakan ve Nimet’in görev icabı da olsa yakınlaşmasından dolayı Aylin’in içi içini yer. Eve geçtiklerinde İlyas evde beklemektedir. Hakan’ın hayatı ciddi bir şekilde tehlike altındadır. Altan Ruslarla işbirliği halindedir. Ivana isimli, Rus kökenli kadın Türkiye’ye iş birliği için gelmiştir. Ekibimiz istihbarattan bilgi almıştır. Engin gizli görev olarak Ivana’yla yakınlık kuracaktır. Ivana kendisine bir ortak bulduğunu Altan’a söyler. Altan mecburen kabul etmek zorunda kalır. Engin’le Ivana takas yerine birlikte giderler. Herkesin birbirinden gizlediği sırlar su yüzüne çıkmak üzeredir.

ARKA SOKAKLAR 495. BÖLÜM ÖZETİ
Nimet kullandığı maddelerin etkisiyle kendinden geçmiştir. Ekip, Nimet’e tuzak kurar. Hakan, gizli görev sebebiyle, barda, Nimet’in beline sarılır ve onunla flört eder. Birlikte bardan eve geçerler. Ekip, diğer taraftan dinleme yapmaktadır. Hakan ve Nimet’in görev icabı da olsa yakınlaşmasından dolayı Aylin’in içi içini yer. Eve geçtiklerinde İlyas evde beklemektedir. Hakan’ın hayatı ciddi bir şekilde tehlike altındadır.Altan Ruslarla işbirliği halindedir. Ivana isimli, Rus kökenli kadın Türkiye’ye iş birliği için gelmiştir. Ekibimiz istihbarattan bilgi almıştır. Engin gizli görev olarak Ivana’yla yakınlık kuracaktır. Ivana kendisine bir ortak bulduğunu Altan’a söyler. Altan mecburen kabul etmek zorunda kalır. Engin’le Ivana takas yerine birlikte giderler. Herkesin birbirinden gizlediği sırlar su yüzüne çıkmak üzeredir.

10 yıl boyunca tutsak kaldığı 'Dehşet Evi'ni anlattı10 yıl boyunca tutsak kaldığı 'Dehşet Evi'ni anlattı
Kızım 9. son bölüm final sahnesi izle! Asu, Öykü'yü Demir'den alacak mı? Kızım 10. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?Kızım 9. son bölüm final sahnesi izle! Asu, Öykü'yü Demir'den alacak mı? Kızım 10. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Aşk ve Mavi neden bitti? Göreçki ailesinin mutlu sonu! Aşk ve Mavi 78. son bölüm final sahnesi izle! Aşk ve Mavi neden bitti? Göreçki ailesinin mutlu sonu! Aşk ve Mavi 78. son bölüm final sahnesi izle!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Arka Sokaklar arka sokaklar son bölüm izle arka sokaklar 496. yeni bölüm izle arka sokaklar yeni bölüm fragman

En Çok Okunan Haberler

Gelin adayı Hanife'nin son hali şaşırttı! Estetik mi yaptırdı?

Gelin adayı Hanife'nin son hali şaşırttı! Estetik mi yaptırdı?

Ali Ağaoğlu mahkemede anlattı! 'Bu hükümeti düşüreceğiz' sorusu...

Ali Ağaoğlu mahkemede anlattı! 'Bu hükümeti düşüreceğiz' sorusu...

ABD, BM'nin Golan kararına ilk kez 'hayır' dedi

ABD, BM'nin Golan kararına ilk kez 'hayır' dedi

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Trump arasında kritik görüşme!

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Trump arasında kritik görüşme!

Meteoroloji açıkladı! Bu kış nasıl geçecek?

Meteoroloji açıkladı! Bu kış nasıl geçecek?

ABD'den Türkiye açıklaması!

ABD'den Türkiye açıklaması!

İlginizi Çekebilir

Kadın'da Sarp ve Bahar'ın duygusal kavuşma sahnesi! Kadın dizisi 40. yeni bölüm fragmanı izle!

Kadın'da Sarp ve Bahar'ın duygusal kavuşma sahnesi! Kadın dizisi 40. yeni bölüm fragmanı izle!

O Ses Türkiye'de komik anlar! Acun Ilıcalı Beyazıt Öztürk'ü inceltti

O Ses Türkiye'de komik anlar! Acun Ilıcalı Beyazıt Öztürk'ü inceltti

Yasak Elma'da öpüşme sahnesi krizi!

Yasak Elma'da öpüşme sahnesi krizi!

İstanbullu Gelin'de Süreyya Ülfet'in büyük sırrını ve gizli odasını öğrendi! İstanbullu Gelin 62. yeni bölüm fragmanı izle!

İstanbullu Gelin'de Süreyya Ülfet'in büyük sırrını ve gizli odasını öğrendi! İstanbullu Gelin 62. yeni bölüm fragmanı izle!

Kadın'da Şirin'e büyük darbe! 'Babamın sevgilisi ama kocamla yattı' Kadın dizisi 39. yeni bölüm fragmanı izle!

Kadın'da Şirin'e büyük darbe! 'Babamın sevgilisi ama kocamla yattı' Kadın dizisi 39. yeni bölüm fragmanı izle!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Yasak Elma'da Ender'den Halit'i bitirecek hamle! 'Onu mahvedeceğim' Yasak Elma 23. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı!

Yasak Elma'da Ender'den Halit'i bitirecek hamle! 'Onu mahvedeceğim' Yasak Elma 23. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı!

Kızım 9. son bölüm final sahnesi izle! Asu, Öykü'yü Demir'den alacak mı? Kızım 10. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Kızım 9. son bölüm final sahnesi izle! Asu, Öykü'yü Demir'den alacak mı? Kızım 10. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Aşk ve Mavi neden bitti? Göreçki ailesinin mutlu sonu! Aşk ve Mavi 78. son bölüm final sahnesi izle!

Aşk ve Mavi neden bitti? Göreçki ailesinin mutlu sonu! Aşk ve Mavi 78. son bölüm final sahnesi izle!

İstanbullu Gelin son bölüm izle! Ülfet kocasını öldürdüğünü böyle açıkladı! İstanbullu Gelin 63. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

İstanbullu Gelin son bölüm izle! Ülfet kocasını öldürdüğünü böyle açıkladı! İstanbullu Gelin 63. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Bir Litre Gözyaşı dizisinde Cihan ve Ali evleniyor mu? Bir Litre Gözyaşı 7. yeni bölüm fragmanı izle!

Bir Litre Gözyaşı dizisinde Cihan ve Ali evleniyor mu? Bir Litre Gözyaşı 7. yeni bölüm fragmanı izle!

Diriliş Ertuğrul 124. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Osman ve Ertuğrul Bey'e ormanda büyük tuzak!

Diriliş Ertuğrul 124. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Osman ve Ertuğrul Bey'e ormanda büyük tuzak!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.