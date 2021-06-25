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  4. Arkadaş kurbanı oldu! Yeşilçam'ın yıldızı Selin Şekerci kankası Hazal Kaya'yı rezil etti

Arkadaş kurbanı oldu! Yeşilçam'ın yıldızı Selin Şekerci kankası Hazal Kaya'yı rezil etti

25.06.2021 18:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü oyuncular Hazal Kaya ve Selin Şekerci, çok yakın iki arkadaş. Ama Selin Şekerci'nin son paylaşımı kankasını utandıracak kadar garip bulundu.

Arkadaş kurbanı oldu! Yeşilçam'ın yıldızı Selin Şekerci kankası Hazal Kaya'yı rezil etti

Ünlü oyuncular Hazal Kaya ve Selin Şekerci, hiç birlikte çalışmasalar da sanat camiasının en yakın ikilileri arasında yer alıyor. Şu anda, Selin Şekerci "Yeşilçam" dizisi için, Hazal Kaya da "Pera Palas" projesi için koşturuyor, bu yüzden fazla görüşemiyorlar. Ama yazın birlikte rol aldıkları ve yıllardır süren arkadaşlıklarını taçlandırdıkları "Benden Ne Olur?" adlı romantik komedi filmi sayesinde, yakında ikisi de her yerde birlikte görülecek. Filmin gösterim tarihi yaklaştıkça iki dost da birbirlerini daha çok hatırlamaya ve sosyal medyada anmaya başladı. Ne var ki, uçuk kaçık paylaşımlarıyla bilinen Selin Şekerci, kankasını özlediğini söylemek için biraz garip bir fotoğraf seçti.

Hayranları şok oldu

selin şekerci3

Hazal Kaya, başrol oynadığı Netflix dizisi "Pera Palas"ın çekimleri için yoğun bir tempoya girince arkadaşları da ona hasret kaldı. Kendi yoğun çekim takviminden fırsat bulup dostunu anmak isteyen Selin Şekerci, "Bu kız o kadar çalışıyor ki, hasret kaldım." diyerek Hazal Kaya ile bir fotoğrafını paylaştı.

Hazal Kaya Selin Şekerci

Ama kullandıkları efekt yüzünden ikisi de sosyal medyanın diline düştü. Özellikle Hazal Kaya hakkındaki yorumlar aldı başını gitti. Neyse ki, Hazal Kaya bu yorumlara aldırmadı ve arkadaşını kırmayarak fotoğrafı hesabında paylaştı.

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Anahtar Kelimeler:
Hazal Kaya Selin Şekerci
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