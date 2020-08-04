Arkadaş sözleri: Dostlarınızla paylaşabileceğiniz en etkili sözler

Arkadaşlık ve dostluk; ender rastlanan ama insana hayatta güven veren en değerli duygulardan biridir. Arkadaşlarımızı yeri geldiğinde akrabalarımızdan bile farklı tutarız. Arkadaşlık seçimlerimiz bize aittir ve kendi seçtiğimiz güvenilir kişilerle hayatımızı, dertlerimizi ve sevinçlerimizi paylaşırız. İşte size arkadaşlarınıza olan sevginizi anlatabileceğiniz en güzel arkadaş sözleri...

Arkadaş Sözleri

Arkadaşlık, insanlık için oldukça önemli bir kavramdır. Arkadaşlarımız olmadan hayatın anlamı kalmaz. Etrafımızda iyi ve kötü günlerimizi paylaştığımız kişilerin olması bize güç verir. İşte arkadaşlık duygusunu hissettiren en etkili arkadaşlık sözleri...