Arkadaş sözleri: Dostlarınızla paylaşabileceğiniz en etkili sözler

Arkadaşlık ve dostluk; ender rastlanan ama insana hayatta güven veren en değerli duygulardan biridir. Arkadaşlarımızı yeri geldiğinde akrabalarımızdan bile farklı tutarız. Arkadaşlık seçimlerimiz bize aittir ve kendi seçtiğimiz güvenilir kişilerle hayatımızı, dertlerimizi ve sevinçlerimizi paylaşırız. İşte size arkadaşlarınıza olan sevginizi anlatabileceğiniz en güzel arkadaş sözleri...
Arkadaşlık, insanlık için oldukça önemli bir kavramdır. Arkadaşlarımız olmadan hayatın anlamı kalmaz. Etrafımızda iyi ve kötü günlerimizi paylaştığımız kişilerin olması bize güç verir. İşte arkadaşlık duygusunu hissettiren en etkili arkadaşlık sözleri...
Arkadaş demek; iki bedende yaşayan tek bir ruh demektir.
Arkadaş; yürüdüğün yolda seni asla yalnız bırakmayacak, mutluluğunu ve üzüntünü paylaşacak, seni bu yolda olduğun gibi kabul edecek olandır.
Gerçek arkadaş; sözleriyle arkadaş olduğunuzu söyleyen değil, yaptıklarıyla bunu belli eden kişidir.
Dostunuz acı söyleyen değil, acı olanı tatlı söylemesini bilen kişidir.
Üzüntünüzü herkes sizinle paylaşabilir, başarınızı ve mutluluğunuzu ise paylaşacak tek kişi gerçek dostunuzdur.
Çoğu kez kötü bir başlangıçtan ömürlük dostluklar filizlenmiştir.
Düşmanlarınızla muhabbet içinde olan kişi sizin dostunuz değildir.
Herkesle arkadaşlık kurabilirsiniz ama sadece onurlu ve erdemli kişilerle dost olmalısınız.
Gerçek arkadaşlar; ender bulunur ve sevgili gibidirler. Onlardan kolay kolay kopmak mümkün değildir.
Yüzünüzden düşen bin parça olduğunda o parçaları toplayıp yerine gülümsemeler koyan insanları kaybetmeyin. Onlar sizin gerçek dostlarınızdır.
Ailemizi kader belirler ama gerçek arkadaşlıklar bizim seçimlerimizdir.
Kalbinizin arka bahçenizde dostlarınızın hatalarını ve kusurlarını gömebileceğiniz bir mezarlık olsun.
Gerçek arkadaşlıklar sağlık gibidir, kıymetini kaybedince anlarsınız...
Her insanın nazının geçtiği, kavga edebildiği ve küs olduğunda deli gibi özlediği bir arkadaşı olmalıdır.
Birlikte gülüp birlikte ağladığınız, sohbet ederken "ne günlerdi ama" diyerek hüzünlendiğiniz bir arkadaşınız varsa çok şanslısınız demektir.
En iyi arkadaşınıza aldığınız hediyenin yanına bir karta yazılmış güzel bir söz iliştirmek istemez misiniz? Ya da içinizden sadece güzel bir şeyler yazıp ona göndermek mi geldi? İşte arkadaşlık kavramını yüceleştiren ve arkadaşınızın gönül teline dokunacak sözler...
Arkadaşlık aynı kitaplar gibidir. Yazmak için yıllarınızı verirsiniz ama onu yakmak için bir dakikanız yeter.
Arkadaşlık sözlerle değil, yüreklerle birbirine bağlanmaktır. Yalnız olduğunuzda bile asla yalnız kalmayacağınızı bilmektir.
Gerçek dostlar sizi yalnızken uyarır ama başkalarının yanında kusurlarınızı kapatır.
Dostluğunuzun kalitesini belirleyen şey; arkadaşlarınıza ne verdiğiniz değil, ne vermeye hazır olduğunuzdur.
Gerçek arkadaşlar düştüğünüzde sizi kaldıran insanlar değil, sizin düşmemeniz için kendisinin düşmesini göze alan kişilerdir.
Arkadaşlık; mantar yemeye benzer. Sizi zehirleyip zehirlemediğinin farkına ancak yedikten sonra varabilirsiniz.
Gerçek arkadaşlarınızın kim olduğunu ancak bir arkadaşa ihtiyacınız olduğu zamanlarda anlayabilirsiniz.
Arkadaşlar parlak yıldızlara benzer, onları her zaman göremezsiniz fakat ihtiyacınız olduğunda orada olduklarını ve var olduklarını bilirsiniz.
En iyi arkadaşlar; iyi günde çağırdığınızda, kötü günde ise siz çağırmadan gelendir.
Gerçek dostlar gölgeye benzer. Düşseniz de, yolunuzu değiştirseniz de, eğilseniz de sizin peşinizi asla bırakmaz.
Konuşmadığım zamanlarda bile sustuklarımı duyabilen kişi benim gerçek dostumdur.
Birine dost diyebilmek ve birini dost diye bilmek arasında uçurum kadar fark vardır.
Gerçek arkadaşlığın kolları birbirini dünyanın bir ucundan diğer ucuna saracak kadar uzundur.
"Sana ihtiyacım var" dediğiniz kişi "Neden?" diyorsa değil, "Neredesin?" diyorsa sizin gerçek dostunuzdur.
Kan bağı değil, can bağı önemlidir. Gerçek bir arkadaş onlarca akrabaya bedeldir.
İnsan insanın aynasıdır. İyi bir arkadaşa sahip kimsenin aynaya ihtiyacı yoktur.
Kiminle arkadaşlık kurduğunuza ve kiminle gezdiğinize dikkat edin. Bülbül güllere, karga çöplüklere götürür.
Arkadaşlıkla ilgili anlamlı ve içten söylenmiş etkili bir söz insanların ruhuna işler. Arkadaşınızla aranız açık olabilir, yaptığınız bir hatadan dolayı gönlünü almak isteyebilirsiniz ya da sadece ona ve arkadaşlığınıza verdiğiniz değeri paylaşmak istiyorsunuz. Sizin için arkadaşlarınıza kısa mesajla gönderebileceğiniz en anlamlı arkadaşlık sözlerini hazırladık.
Bazı günlerin hatıraları bütün bir ömre yayılır. Seninle geçirdiğim her an için çok şanslıyım canım arkadaşım.
Bu hayatta hiçbirimiz arkadaş kaybedecek kadar zengin değiliz.
Birbirimizden kilometrelerce uzağa gitsek de kalplerimiz bir olduktan sonra dostluğumuz sonsuza dek devam edecek.
Eğer elimde olsaydı; dostluk, iyilik, güzellik ve huzur kavramlarının sözlükteki karşılığını senin isminle değiştirmek isterdim canım dostum.
Güneş herkesin üzerine aynı vurur ama güller başka, çöp başka kokar. Sen bu dünyadaki en nadir bulunan güllerden birisin.
Hiçbir zaman paylaşmanın asilliğini bencilliğin çirkinliğine tercih etme ve öyle bir arkadaş edin ki; sen onun için ölmeyi göze almışken, senin için zaten çoktan ölmüş olsun.
Yaşam bana en çok ne öğretti biliyor musun? Değer görmediğim sevgilerden, iyi niyetimi hak etmeyen nankör arkadaşlardan vazgeçmeyi öğretti.
İnsan vardır; en kötü anında toz olur, insan vardır; sıkıntılarında can olur, çözüm olur.
Gerçek bir arkadaş; ilk gözyaşınızı görür, ikinci gözyaşınızı yakalar, üçüncüyü ise muhakkak durdurur.
Son yıllarda paylaşımlar artık sosyal medya hesapları üzerinden yapıldığından düşünceleri ifade etmek için karakter sayısı ne yazık ki sınırlı. Bu yüzden Instagram'da, Facebook'ta ve Twitter'da paylaşabileceğiniz kısa arkadaşlık sözlerinden bazılarını sizin için derledik.
Arkadaş, sizi en iyi tanımasına rağmen en çok seven kişidir.
Hayat size gerçek bir dostluktan daha değerli bir hediye veremez.
Eğer uzun süreli arkadaşlıklar istiyorsanız, bir gözünüzün sürekli kapalı olması gerekir.
Eğer bir arkadaşınız üzgün gözüküyorsa ona iyi olup olmadığını sormayın. Düşünün ve onu iyi edecek bir şeyler yapın.
Hiçbir arkadaşınıza sınamadıkça sonsuz güvenmeyin.
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