Arkadaşını bıçaklama nedenini duyanlar şok geçirdi

Olay, dün gece, merkez Osmangazi ilçesine bağlı Yunuseli Mahallesi'nde meydana geldi. Parkta oturan A.E., iddiaya göre, arkadaşı C.K.'den sigara istedi. C.K.'nin paketi gösterip, sigara vermemesi üzerine sinirlenen A.E., cebinden çıkardığı bıçağı arkadaşının göğsüne sapladı.
Yaralanan C.K., kanlar içinde yere yığılırken, A.E. ise olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarıyla gelen sağlık görevlileri, C.K.'yi ambulansla Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Tedaviye alınan C.K.'nin hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Polis, A.E.'nin yakalanması için çalışma başlattı.
DHA
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