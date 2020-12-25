Arkadaşlar arasındaki şakalaşma bıçaklı kavgaya dönüştü: 1 yaralı

Adıyaman’da arkadaşlar arasındaki şakalaşma bir anda bıçaklı kavgaya dönüştü. Olayda 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Atatürk Caddesi üzerinde şakalaşan arasında A.D., B.B. ve A.B., bir anda tartışmaya başladı. Kısa sürede büyüyen tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Bacağına aldığı bıçak darbesiyle yaralanan A.D., olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Olay sonrası kavga yerine gelen polis ekipleri arkadaşlarıyla şakalaştıktan sonra kavga eden B.B. ile A.B. isimli her iki şahsı ekip aracına bindirerek polis merkezine götürdü.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

