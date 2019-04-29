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Arkadaşları işten çıkarıldı, 700 işçi iş bıraktı!

Buğra Coşkun Buğra Coşkun
TÜRKİYE GÜNCEL  | 29.04.2019 13:02 | Son Güncelleme

Çiğli Belediyesinde çalışan DİSK üyesi 700 kişi, işten çıkarılan 7 işçi için iş bıraktı.

Arkadaşları işten çıkarıldı, 700 işçi iş bıraktı!

Belediyenin Harmandalı Mahallesi'ndeki şantiye binasında toplanan işçiler, işe çıkmadı. DİSK Genel İş Sendikası 5 No'lu Şube Başkanı Ali Haydar Kara da işçilerle görüştü. Kara, şantiye önünde yaptığı açıklamada, geçen cuma DİSK üyesi 7 işçinin belediye yönetimi tarafından işine son verildiğini söyledi.

Belediye yetkilileriyle görüştüklerini ifade eden Kara, şöyle konuştu:

"Arkadaşlarımızın işe gelmediği ve verilen görevi yapmadığı gerekçesiyle işten çıkarıldığı belirtiliyor. Ancak bu arkadaşlarımız işlerini zamanında yapan kişilerdir. İşverenin yaptığı bu hatadan vazgeçmesini istiyoruz. Bir çözüm olursa kaldığımız yerden işlerimize devam edeceğiz. Aksi durumda üretimden gelen gücümüzü kullanacağımızın bilinmesini istiyoruz. Şu an temizlik işleri de dahil belediyede bir çalışma yok. Toplam 700 çalışan iş bırakmış oldu."

Öte yandan, Çiğli Belediye Başkanı Selim Utku Gümrükçü, işçilerinin iş bırakma eylemine ilişkin herhangi açıklama yapmayacağını belirtti.

Kaynak: AA

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