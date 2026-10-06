Duvarlara tek tek yerleştiriliyor! Havadaki nemi kullanarak elektrik üretiyor

ABD'deki Binghamton Üniversitesi'nden bir grup araştırmacı, evlerdeki nemi elektriğe dönüştürebilen yeni bir sistem geliştirdi. Akıllı duvar kağıdı yöntemiyle geliştirilen teknoloji henüz başlangıç aşamasında olsa da gelecekte evlerdeki küçük elektronik cihazların ve sensörlerin kendi enerjilerini üretmesine yardımcı olabilir.

EVİN İÇİNDEKİ NEMİ ELEKTRİĞE DÖNÜŞTÜRÜYOR

Teknolojinin temelinde "nem-elektrik jeneratörleri” olarak adlandırılabilecek sistemler bulunuyor. Bu cihazlar havadaki nemden yararlanarak elektrik üretebiliyor.

Benzer sistemler daha önce dış ortam için geliştirilmiş olsa da üretilen enerji oldukça düşük kalıyor. Ayrıca dışarıdaki sıcaklık, nem, rüzgar ve güneş ışığındaki sürekli değişimler sistemin istikrarlı çalışmasını zorlaştırıyor.

Araştırma ekibinin başındaki Seokheun Choi ise evlerin bu konuda önemli bir avantaja sahip olduğuna dikkat çekiyor. Evlerin içerisindeki nem oranının genellikle yüzde 30 ila 60 arasında daha istikrarlı olması, teknolojinin iç mekanlarda kullanılmasını mümkün hale getiriyor. Üstelik nefes alma, yemek pişirme ve duş alma gibi günlük faaliyetler de evin içerisindeki nem miktarını artırıyor.

DUVAR KAĞIDI GİBİ ÇALIŞIYOR

Araştırmacılar deneylerinde standart duvar kağıdı yerine 0,34 milimetre kalınlığında laboratuvar tipi özel bir kağıt kullandı. Sistem 2'ye 2 santimetrelik küçük karelerden oluşuyor. Her karenin farklı özelliklere sahip üç bölgesi bulunuyor.

Kenar kısmındaki gliserol havadaki su buharını çekerek kağıdın içerisinde sıvı su oluşmasını sağlıyor. Orta bölümde bulunan PVP adlı polimer ise suyun merkeze doğru ilerlemesine yardımcı oluyor.

Merkezde bulunan balmumu kaplama sıvı suyu iterken su buharının dışarı çıkmasına izin veriyor. Böylece kağıdın içerisinde sürekli bir nem hareketi meydana geliyor.

Bu süreçte oluşan iyon dengesizliği ise elektrik akımı meydana getiriyor ve grafit elektrotlar tarafından toplanıyor.

1.596 KÜÇÜK PARÇA BİR ARAYA GETİRİLDİ

Şimdilik sistemin ürettiği elektrik oldukça sınırlı. Tek bir küçük parça yüzde 80 nem oranında yaklaşık 0,34 volt üretirken, art arda bağlanan 10 parçada yaklaşık 2,9 volta ulaşıldı. 35 parçadan oluşan bir sistem, bir nem sensörünü yaklaşık 15 dakika boyunca çalıştırmayı başardı.

Araştırmacıların oluşturduğu en büyük sistem ise tam 1.596 küçük parçadan meydana geldi. Yaklaşık yüzde 38 nem bulunan ortamda sistem 3,5 volt üretti.

Üretilen enerji, bir kapasitörün yardımıyla kablosuz bir klavyeyi çalıştırmaya yetti. Ancak araştırmada bu büyük sistemin toplam güç üretimine ilişkin bir değer paylaşılmadı.

SADECE ELEKTRİK ÜRETMİYOR

Geliştirilen kağıdın dikkat çeken bir başka özelliği ise ortamdaki nemi emip gerektiğinde yeniden bırakabilmesi. Laboratuvar ortamında yapılan küçük ölçekli bir deneyde 28 parça, kapalı bir haznedeki nem oranını yaklaşık dört dakika içerisinde yüzde 75'ten yüzde 50'ye düşürdü.

Daha büyük sistem ise bir odadaki nemi 15 dakika içerisinde yüzde 38'den yüzde 32'ye indirdi. Ancak araştırmacılar bunun henüz erken bir sonuç olduğunu ve sistemin uzun süreli nem kontrolü sağlayabildiğinin kanıtlanmadığını vurguluyor.

Araştırmacı Seokheun Choi, binalarda havadaki nemi uzaklaştırmak için ısıtma, havalandırma ve iklimlendirme sistemlerinde ciddi miktarda enerji kullanıldığına dikkat çekerek, geliştirilen sistemin gelecekte hem nemin kontrol edilmesine hem de aynı anda elektrik üretilmesine katkı sağlayabileceğini belirtiyor.

EVİN ELEKTRİĞİNİ KARŞILAMAYACAK

Araştırmacılar teknolojinin henüz bir konsept kanıtlama çalışması olduğunun altını çiziyor.vDolayısıyla bu duvar kağıdının yakın gelecekte güneş panellerinin yerini alması veya bir evin elektrik ihtiyacını karşılaması beklenmiyor. Bilim insanlarının daha gerçekçi hedefi teknolojiyi çevresel sensörler, kablosuz modüller ve nesnelerin interneti cihazları gibi düşük enerji tüketen elektronik sistemleri çalıştırmak için kullanmak.

Teknoloji yeterince dayanıklı ve seri üretime uygun hale getirilebilirse gelecekte evlerin duvarları, hem ortamın nemini düzenleyen hem de kendi enerjisini üreten akıllı yüzeylere dönüşebilir.