'Arkadaşlarım çevremde gülerken 10 erkek tarafından tecavüze uğradım'

İşin acı yanı ise grup tecavüz sırasında genç kızın arkadaşlarının kahkahalar içinde olup biten iğrençliği izlemesi.

İsmini açıklamayan tecavüz kurbanı arkadaşlarının düzenlediği bir ev partisine katıldı. Bu partide genç kız toplu tecavüze uğradığını öne sürdü ve diğer genç kızların başına benzer bir şey gelmesini engellemek amacıyla internete bir video yükledi.

Videoda genç kız, tecavüzün ardından 'arkadaşım dediğim kişiler beni çıplak yatakta gördüler ve kahkahalar içinde oradan uzaklaştılar' dedi..

"Bana tecavüz etmeye devam ettiler, diğer erkekler de odaya tek tek giriyordu" diyen kız polise suç duyurusunda bulundu.

Polis genç kıza uyuşturucu verildiği için bilincini kaybettiğini söyledi.

