Arkadaşlarına böyle cevap verdi! Burcu Esmersoy'dan güldüren tatil isyanı: Niye gelmedin?

Burcu Esmersoy, yıllarca spor spikerliği yapan ve güzelliğiyle dikkati üzerine çeken biriydi. Daha sonra, modellik ve oyunculuk da yapmaya başladı ve daha da ön plana çıktı. Uzun bir süre boyunca en sevilen programların sunuculuğunu üstlenen ünlü isim, bu süreçte büyük bir hayran kitlesi edindi. Sosyal medya rüzgarını da es geçmeyen Burcu Esmersoy, bu sayede de Türkiye'nin en başarılı influencerları arasında yer almayı başardı. Tam dört milyon takipçisi olan ünlü isim, Instagram hesabında reklam iş birliklerinin yanı sıra kendi tasarımlarına ve günlük hayatına da yer veriyor. Oldukça eğlenceli paylaşımları olan Burcu Esmersoy, son olarak neden hala İstanbul'da kaldığını ve tatil davetlerini reddettiğini anlattı.

Haklı isyan

Arkadaşlarının davetini reddederek İstanbul'da kalan ve uzun süre tatile çıkmamayı düşünen ünlü isim, dün de neden bu tavrında ısrarlı olduğunu anlattı. "Sonra niye Çeşme'ye gelmedin?" notuyla paylaştığı fotoğraf ne kadar haklı olduğunu gösterdi.

"Ya da Bodrum'a niye gelmedin?" diyerek feci bir trafiğin fotoğrafını paylaşması ise Burcu Esmersoy'un daha uzun süre İstanbul'da kalacağının işaretiydi.

