Arkadaşlarını dolandırdı 18 saat kumar oynadı! 800 bin sterlinlik vurgunla tatiller ve pahalı saatler aldı

İngiltere’de Kenny Sanders (38), ailesi ve arkadaşlarını sahte bir iş kurduğunu söyleyerek kandırdı, 800 bin sterlinden fazla para topladı. Ancak bu paraları işe değil, kumara yatırdı.

SAHTE IT ŞİRKETİYLE DOLANDIRDI

Sanders, 6 yıl boyunca 30'dan fazla kişiye yalan söyleyerek onları sahte bir IT şirketine yatırım yapmaya ikna etti. Bazı kişiler 50 bin sterlin, bazılarıysa 350 bin sterline kadar para verdi. Ancak bu paralarla Sanders lüks tatillere gitti, pahalı saatler aldı ve gün boyu kumar oynadı.

Kimi yatırımcı evini kaybetti, kimisi tüm birikimini. Bir kadın, ömrü boyunca biriktirdiği paranın %75’ini verdi. Bazı kurbanlar borç aldı, evlerini yeniden ipotek ettirdi.

PONZİ SİSTEMİ KURMUŞ

Dolandırıcılık 2012 ile 2018 yılları arasında sürdü. Sanders, herkese yüksek karlar vadetti ama aslında bu bir “Ponzi” sistemiydi. (Eski yatırımcıları, yenilerinin parasıyla ödemeye çalıştı.)

Kurbanlardan biri olan Adam Woollcott, miras parasını ve çektiği kredileri kaptırdı. Mahkemede “Evimi, arabamı, her şeyimi kaybettim. Karanlık bir döneme girdim,” dedi.

KENDİNİ İHBAR ETTİ

Polis, Sanders’ın milyonlarca sterlini at yarışı, köpek yarışı ve futbol bahislerine yatırdığını belirtti. Hatta bir gün sabah 7’den gece 1’e kadar hiç durmadan kumar oynadığı açıklandı.

Sanders sonunda vicdan azabına dayanamadı ve polisi arayarak kendini ihbar etti.

Sanders, 11 ayrı dolandırıcılık suçunu kabul etti ve Canterbury Mahkemesi tarafından 6 yıl hapse mahkûm edildi.